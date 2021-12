Que retenez-​​vous de cette année 2021?

Comme 2020, l’année qui vient de s’écouler aura encore été particulière, la faute à la pandémie qui n’en finit plus. Il y a tout de même eu de bons moments, des souvenirs qui resteront: vacances au soleil, série géniale, marche dans la nature... L’année 2021 a été rythmée par de nombreux événements.

«La météo était bonne en Normandie»

«On ne veut plus parler du coronavirus. J’ai adoré mes vacances. La météo était bonne, même en Normandie. Tout s’est très bien passé. Au cinéma, j’ai aimé le dernier James Bond, "No Time To Die". Daniel Craig est toujours parfait dans le rôle de l’agent 007». Maggie, Differdange

«Un coucher de soleil au Portugal»

«Encore et toujours le Covid-19, comme en 2020... Une chose positive, j’ai retrouvé un travail. Un bon souvenir? Un coucher de soleil en juillet au Portugal. Les vacances. J’y étais avec ma fille et ma petite-fille, mon amie, c’était top. Regarder le coucher de soleil, un verre à la main, c’était chouette». Maria, Niederkorn

«Le titre en F1 qui se joue au dernier tour»

«Le truc qui m’a marqué, c’est la Formule 1. Je supporte Lewis Hamilton et je ne m’attendais pas à ce que Verstappen remporte le titre de champion du monde au dernier tour. J’adore les sports mécaniques, c’était un événement important. On se souviendra d’un bon choix de pneus». Milton, Luxembourg

«Le virus a empêché mes projets»

«En 2021, avec la pandémie, ce n’était pas très amusant. Ce virus était encore bien là, et ça m’a vraiment empêché d’avoir des projets avec mes potes. Je ne suis même pas vacciné, en plus, alors je ne peux rien faire…». Joanis, Niederkorn

«Marcher partout à travers le pays»

«En 2021, je ne retiendrai pas grand-chose, car avec le corona, on ne pouvait rien faire… Heureusement, seule chose positive, on a toujours eu la possibilité de marcher un peu partout à travers le Grand-Duché». Marcel, Reisdorf

«Pouvoir sortir avec les potes à la rentrée»

«Un bon souvenir de 2021? Les vacances estivales. Cinq jours près de Nancy, chez la grand-mère d’un ami. À la rentrée de septembre, on a pu sortir avec les potes, c’était top. À part ça, 2021, c’était plutôt ennuyant, car on ne pouvait pas faire grand-chose…». Hugo, Longwy

«C’était monotone»

«Il ne s’est rien passé… Je ne me suis pas spécialement ennuyé, mais on n’avait pas grand-chose à faire. Je n’ai pas été à un seul concert et je suis juste parti une semaine en vacances dans le nord de la France. C’était assez monotone. Pareil qu’en 2020». Anthony, Longwy

«Repartir à l’étranger»

«Un bon souvenir de 2021, c’était le fait de pouvoir repartir en vacances à l’étranger. J’ai pu repartir faire du bateau en Suède. Le Luxembourg s’est aussi montré "clément" car on ne nous a jamais empêchés de marcher dans la nature. J’ai pu faire de longues sorties tout en restant au Grand-Duché et c’était de bons moments». Anna, Luxembourg

«J’ai adoré la 5e saison de "La casa de papel"»

«En 2021, à cause du Covid, on ne pouvait toujours pas beaucoup voyager, alors ce que je vais retenir, c’est une série, "La casa de papel", diffusée sur Netflix. J’ai adoré la dernière saison, la 5e. C’était vraiment un bon souvenir». Elena, Luxembourg

«On s’est bien éclatés au camping»

«Notre meilleur moment? Passer du temps ensemble dans un camping du Grand-Duché. On s’est éclatés et ça restera un instant marquant». Mark et Suzy, Luxembourg

«L’élimination de la France à l’Euro»

«Peu de choses m’ont marqué en 2021. Peut-être la victoire de l’équipe de France de football en Ligue des nations. L’élimination de la France face à la Suisse à l’Euro, ce n’était pas vraiment un bon souvenir. J’étais pour l’Angleterre, mais c’est l’Italie qui a gagné, alors j’ai eu un peu le seum. Au niveau musique, j’ai vraiment kiffé l’album de The Weeknd». Joshua, Longwy

(L'essentiel/Frédéric Lambert)