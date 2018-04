L'individu neutralisé par la police est décédé

Un contrôle de police a visiblement mal tourné ce mercredi vers 16h dans le quartier de Bonnevoie à Luxembourg-Ville. À la suite d'un possible cambriolage, selon le témoignage de plusieurs commerçants présents non loin de là, la police grand-ducale a tenté d'intercepter un individu qui se trouvait à l'intérieur d'un véhicule. Après une course poursuite, le conducteur de la voiture n'a pas voulu s'arrêter et la police a dû faire usage d'armes à feu.

À proximité d'un petit square situé place Léon XIII, le véhicule a terminé sa course contre un arbre, selon un journaliste de L'essentiel présent sur place, vers 17h. Le Samu et les pompiers se sont également rendus sur les lieux. La rue des Ardennes et les rues environnantes sont actuellement bloquées. Les secours sont intervenus sur place trente minutes avant de rejoindre l'hôpital avec la personne blessée qui a finalement succombé à ses blessures.

L'hélicoptère de la police tourne actuellement dans le quartier. C'est à prendre au conditionnel, mais un deuxième individu pourrait être recherché.

Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch in #Bonneweg, rue des Ardennes und umliegende Strassen gesperrt. Weiteres folgt ... — Police Luxembourg (@PoliceLux) 11 avril 2018

(L'essentiel)