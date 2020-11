Le Findel continue d'évoluer dans un trou d'air

Dans un contexte plombé par la crise du Covid, l'aéroport du Luxembourg montre une baisse de fréquentation marquée. Pour les trois premiers trimestres de 2020, le nombre de passagers a chuté de 65% sur un an, selon des données fournies par lux-Airport. Le trou d'air reste tout de même moindre comparé à celui relevé en moyenne sur le continent européen: le trafic est en baisse de 81% sur l'année dans les aéroports, selon Airports Council International, qui représente 500 infrastructures dans 46 pays européens.

Le Findel, qui battait des records de fréquentation année après année, avait accueilli 4,4 millions de passagers l'an passé. Après deux mois de mise en sommeil forcée en avril et mai et un coup de frein sévère donné au tourisme et aux voyages d'affaires en raison de la pandémie, l'activité s'y est nettement ralentie. Onze compagnies continuent d'opérer, «mais avec moins de fréquences». Swiss, SAS et Hahn Air ne volent plus depuis et vers Luxembourg pour l'instant, et FlyBe a fait faillite. Une cinquantaine de destinations sont assurées, contre près de 90 en temps normal, saisonnières comprises. «C'est très volatil, les compagnies testent de nouvelles routes en fonction des situations liées au Covid et elles essaient d'anticiper quelles destinations sont demandées, ou peuvent être intéressantes», complète-t-on chez le gestionnaire de l'aéroport.

Lux-Airport ne dégage pas de bénéfices actuellement, d'autant «qu'il est très coûteux» de maintenir les infrastructures ouvertes (boutiques, restaurants, parkings...), alors que les dépenses des passagers ne suivent pas. Si lux-Airport a choisi de «geler les embauches», elle dit conserver ses 350 employés.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)