Xavier Bettel a prononcé un discours teinté d'optimisme samedi à l'occasion de la fête nationale. Le Premier ministre a tout d'abord décrit le Grand-Duché comme un pays riche: «Mais la richesse de notre pays ne peut pas simplement être mesurée par ses aspects économiques. Au contraire, elle réside dans l'ouverture de notre société, dans le fait que nous sommes un pays généreux, multilingue, cosmopolite et inclusif».

Chaque citoyen, par son identité, son expérience et son mode de vie, apporte une contribution inestimable à la nation dans son ensemble, selon Xavier Bettel. Le Grand-Duché est bien préparé pour l'avenir - même si d'importants défis se profilent: «Les finances publiques sont saines, notre système social est fort et nous sommes un pays qui innove - en particulier dans les domaines qui joueront un rôle de plus en plus important à l'avenir».

«Chacun de nous a un travail»

Le Luxembourg peut envisager l'avenir avec confiance, a encore déclaré le Premier ministre, qui a cependant ajouté un bémol. «En ce qui concerne l'avenir de notre planète, nous devons remettre en question notre attitude». Selon Xavier Bettel, «la jeune génération a raison de dire que le plus grand défi de notre époque est la crise climatique. Avec nos partenaires européens, nous devons accroître la pression pour encourager davantage de pays à faire de la protection de l'environnement une priorité».

Dans la deuxième partie de son discours, le Premier ministre a rendu hommage au Grand-Duc Jean, décédé le 23 avril dernier: «Sa discipline et sa constance, son courage et sa loyauté en font un véritable modèle. Même si sa disparition va nous marquer pendant encore longtemps, elle a laissé un travail à chacun de nous: la solidarité, la tolérance et le respect des personnes et de la nature au Luxembourg. Nous ne devons pas oublier d’où nous venons et où nous voulons aller».

(pp/sw/L'essentiel)