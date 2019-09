Un acteur de «Game of Thrones» au Luxembourg

Le regard sombre du personnage de «Game of Thrones» tranche avec le franc sourire de l'acteur. Tom Wlaschiha, alias l'énigmatique Jaqen H'ghar dans plusieurs saisons de la série événement de HBO, était de passage à Luxexpo The Box ce samedi, en marge de la 4e convention Luxembourg Gaming Xperience (LGX). Au Kirchberg, l'acteur allemand de 46 ans a multiplié les échanges avec les fans venus profiter de sa présence.

«Il y a beaucoup de fans et de suiveurs de la série dans le monde entier, donc c'est important de les rencontrer, de prendre des photos avec eux, signer des autographes...», a-t-il confié à L'essentiel. Si la fin de la série divise toujours autant les plus fidèles, Tom Wlaschiha estime qu'elle est cohérente, sans trop se mouiller. Il faut dire que le comédien multiplie les autres projets, notamment le tournage d'un film italien et une série allemande.

«Je reviendrai pour découvrir le Luxembourg»

«Je vis à Berlin, j'aime la ville mais pour l'instant j'y suis peu», précise-t-il. Et le Luxembourg dans tout ça? «Je suis arrivé directement de l'aéroport ce matin et malheureusement je dois repartir ce soir. Mais je reviendrai pour découvrir le pays», promet Tom Wlaschiha. Au-delà du talent, l'homme a aussi un physique qui n’a pas manqué d’en faire rougir quelques-unes. «Il est beau, agréable et super convivial», glissait Elodie, fan de la première heure, devant le stand dressé pour l'occasion.

«Étant une grande fan de la série, je suis venue ici exprès pour rencontrer "l’homme sans visage". Je trouve ça extraordinaire qu’il trouve le temps pour nous», se félicitait encore la jeune femme. Un autre acteur de «Game of Thrones», Mars Addy, alias King Robert Baratheon, était également présent samedi à Luxexpo The Box.

(L'essentiel/Sara Lima)