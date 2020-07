Le Luxembourg (encore) classé zone à risque

L'Institut allemand Robert Koch a classé le Luxembourg comme zone à risque du coronavirus. Dans le cadre de leur évaluation, les experts allemands se sont basés sur les chiffres actuellement en croissance de nouvelles infections dans le pays. Au cours des sept derniers jours, le Grand-Duché a enregistré plus de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

L'Institut a pris cette décision en consultation avec le ministère allemand de la Santé, le ministère fédéral des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Ce choix prend également en compte la stratégie de dépistage et les mesures préventives d'un pays, comme le souligne l'Institut Robert Koch. Cette classification ne devrait pas avoir de conséquences immédiates sur les frontières du Grand-Duché. Le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer (CSU) et le ministre-président de Sarre, Tobias Hans (CDU), s'étaient précédemment prononcés contre une nouvelle fermeture des frontières avec le Luxembourg.

La ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer (SPD), ne voit pas non plus de raison de fermer les frontières. «Les fermetures temporaires de nombreux points-frontière en raison de la crise du coronavirus ont eu pour conséquence de grosses coupures pour les habitants de Rhénanie-Palatinat» a dit Malu Dreyer, mardi à Mayence. Et d'ajouter: «C'est pourquoi le gouvernement du Land était soulagé d'apprendre la levée des restrictions de circulation le 15 juin par le gouvernement fédéral. Je suis d'avis, qu'il est extrêmement important de tirer des leçons de ce que nous avons vécu ces dernières semaines et ces derniers mois». L'Allemagne suit donc le mouvement d'autre pays, comme la Belgique, qui a placé le Grand-Duché sur liste orange, ou encore le Danemark, qui a lui mis le pays sur liste noire.

(lh/L'essentiel)