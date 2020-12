La nationalité, premier facteur de discrimination

Sur les 20% de résidents qui déclarent avoir été victimes de discriminations, 46% indiquent l'avoir été à cause de leur nationalité, 28% à cause de leur genre, 22% à cause de leurs compétences linguistiques, 22% à cause de leur physique et 19% à cause de leur âge, selon la quatrième édition de l’Observatoire des discriminations, réalisée par TNS Ilres pour le Centre d'égalité de traitement.

La moitié des victimes en ont parlé à leur entourage et un tiers a interpellé l'auteur de la discrimination. Plus d'un quart (27%) n'ont rien fait, estimant, pour 39% d'entre eux, que cela n'aurait rien changé. Seules 10% des victimes ont porté plainte.

57% des témoins ont aidé la victime

Cette discrimination laisse pourtant des traces: 79% souffrent encore de cette expérience: 35% indiquent être méfiants et se replient sur eux, un tiers a un sentiment de ne pas être apprécié et un tiers ressent de l'aigreur et de la frustration. Ils sont même 19% à avoir peur et 14% indiquent avoir perdu de l'argent.

Selon l'enquête, 27% des résidents ont déjà été témoins d'une discrimination: 57% ont aidé la personne visée et seulement 10% sont restées sans rien faire, alors qu’en 2015, seuls 14% disaient avoir aidé la victime et 40% estimaient n’avoir rien fait. «On constate donc une évolution positive de la volonté de soutenir les victimes et une baisse de l’acceptation d’actes discriminatoires», s'est félicité le Centre pour l'égalité de traitement.

Plus de racisme mais moins d'homophobie

Pour le panel interrogé, la discrimination la plus grave est d'empêcher une personne noire d'entrer en discothèque, devant ne pas accorder un voyage à un couple homosexuel, refuser de louer un appartement à une famille musulmane et le manque d'accès aux bâtiments pour les personnes handicapées. À noter que l'inégalité de salaires hommes/femmes vient après tout cela, 54% des personnes interrogées estimant qu'il ne s'agit pas d'une discrimination «très grave».

37% du panel estiment que les discriminations ont augmenté de manière générale, surtout sur la base de la race et de l'appartenance ethnique (44%) et de la religion (38%). Ils sont toutefois 43% à dire que les discriminations relatives à l'orientation sexuelle ont baissé.

