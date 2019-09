«Le réseau de bus sera plus facile à utiliser»

Principal fournisseur de services de transports publics au Luxembourg, avec quelque 125 000 passagers par jour, le Régime général des transports routiers (RGTR) pâtit d’une mauvaise lisibilité et fonctionne surtout pour les habitués, a reconnu ce mercredi François Bausch, ministre déi gréng de la Mobilité. «De nombreuses lignes sont inefficaces et peu fréquentées, les horaires souvent incohérents et inadaptés aux besoins des usagers», a-t-il constaté.

Des réductions pour les frontaliers



Les bus RGTR seront gratuits pour les usagers à partir de mars prochain, sur le réseau luxembourgeois. Les voyageurs frontaliers, eux, bénéficieront d’une réduction, dont le montant fait actuellement l’objet de négociations.

Soucieux d’apporter des solutions face à la croissance du trafic automobile et de permettre aux usagers de se déplacer dans l’ensemble du pays, François Bausch a fait le point sur la réorganisation du réseau. «Il sera plus lisible et plus facile à utiliser, a assuré le ministre. Les connexions seront plus claires entre les différentes lignes, qui tiendront compte du tram et de l’extension du réseau ferroviaire, les horaires plus fiables et réguliers».

Premiers changements en mai 2020

La numérotation, en particulier, va évoluer. Le premier chiffre de la ligne désignera un axe principal (nord, est, sud, ouest). Le deuxième indiquera le type de service (express, régional, transversal, local). En outre, un service à la demande sera mis en place dans les régions rurales en heures creuses. Par ailleurs, les lignes principales seront prolongées jusqu’à 23h en semaine.

Reste qu’il faudra patienter un peu avant de voir les premiers effets de la réorganisation. La finalisation du réseau interviendra fin 2019 et les premiers changements ne seront visibles qu'à partir de mai 2020. Le nouveau réseau devrait être entièrement opérationnel en septembre 2021.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)