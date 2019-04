«L’essentiel» a battu trois records au mois de mars

L’année 2019 n’aurait pas pu mieux démarrer pour L'essentiel. En janvier, le site d’actualité a battu un record d'audience vieux de trois ans, avec le plus grand nombre de visiteurs sur un mois. À peine deux mois plus tard, les rédactions francophone et germanophone ont remis cela.

Le concept de «visiteur unique»



Le Centre d'information sur les médias est la référence officielle pour mesurer la portée des entreprises «online», et notamment des médias. Le nombre de «visiteurs uniques» fait partie des critères essentiels. Toutefois, il ne s'agit pas de personnes physiques mais de navigateurs ayant consulté au moins une fois tel ou tel site web sur une période d'un mois.

Au mois de mars, plus de 1,71 million de «visiteurs uniques» (voir encadré) ont consulté le site d’informations de L’essentiel. Comparé au record de janvier, cela correspond à une augmentation de 2,1%. La hausse de fréquentation est de 59% par rapport à l’année dernière. Depuis octobre dernier, le média basé à Differdange conforte incontestablement sa première place parmi les sites «online».

Au top sur Facebook et Instagram

Le plus grand site d’information du Luxembourg ne se limite pas à ces succès en termes de lectorat. Le nombre de personnes en contact avec L'essentiel via les divers réseaux sociaux ne cesse également d’augmenter. Le mois dernier, la page Facebook de la rédaction web francophone a dépassé les 100 000 fans - un chiffre jamais atteint auparavant par un autre site luxembourgeois.

Même dynamique sur Instagram, où L’essentiel a atteint la barre symbolique des 10 000 abonnés au début du mois de mars, avant de grimper à 15 000 ensuite. Aucun autre média dans le pays n’est suivi par autant d’utilisateurs. Dans ce qu’on appelle les «stories», la rédaction traite l’information et le divertissement luxembourgeois et international d’une manière décalée, parfaitement adaptée à Instagram. Une initiative qui séduit des milliers de nouveaux lecteurs.

Cette «danse royale» du couple grand-ducal a été aimée par plus de 750 abonnés de «L’essentiel» sur Instagram. Le signe d’une vraie réussite sur «Insta».

Sur Facebook, la «fan page» de lessentiel.lu/fr reste leader incontesté loin devant les autres médias.

Pour la première fois au Luxembourg, un média a dépassé les 100 000 abonnés sur une page Facebook! MERCI à tous L'aventure continue sur : http://www.lessentiel.lu/fr/ Gepostet von L'essentiel Online FR am Freitag, 15. März 2019

(Philip Weber/L'essentiel)