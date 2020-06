La police a dressé des contraventions aux motards

La météo très clémente et la poursuite du déconfinement ont donné des idées à la police de la capitale, du centre-est et la police des autoroutes, ce jeudi matin. Un contrôle routier de grande ampleur a été mené sur l'A3, dans le sens Thionville-Luxembourg, entre 6h45 et 9h.

L'opération a été réalisée dans le cadre de la campagne moto en cours. Les policiers se sont focalisés sur les motards et plus particulièrement sur ceux qui slaloment dans les embouteillages, mettant en danger leur vie et celle des autres. Au total, 84 avertissements taxés ont été émis, indique la police grand-ducale.

(pp/L'essentiel)