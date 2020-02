Encore une alerte au vent pour ce dimanche

Le vent n'en finit plus de souffler et de balayer le Luxembourg. Après la tempête et les diverses alertes de ces derniers jours, MeteoLux a une nouvelle fois placé le Grand-Duché en vigilance jaune aux vents forts, depuis ce dimanche matin, 9h. Des rafales entre 65 et 80 km/h. Le vent devrait souffler un peu plus fort en soirée et dans des endroits exposés du nord du pays. L'alerte court jusqu'à 20h59 dimanche soir.

Pour les jours suivants, aucune alerte particulière n'est prévue pour le moment, même si le vent subsistera, avec des rafales à 50/60 km/h lundi et mercredi et à 40/50 km/h mardi. Le tout avec des températures très douces pour la saison, jusqu'à 10°C dimanche, 11°C lundi et 9°C mardi. Le thermomètre devrait toutefois chuter pour tomber à 0°C mercredi matin et à -2°C jeudi matin, pour un retour de la neige, mélangée à la pluie qui doit tomber toute la semaine.

(L'essentiel)