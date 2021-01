La vaccination en cinq phases au Luxembourg

Pour savoir quand, il faudra patienter. Tout dépendra de la validation des vaccins et de l'arrivée des commandes. Mais on en sait un peu plus sur l'ordre dans lequel la population pourrait être invitée, au Luxembourg, à se faire vacciner contre le Covid. La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a exposé vendredi le plan du gouvernement à la chambre. Une avant-proposition de stratégie soumise à l'avis du Conseil national d'éthique.

PHASE 1

Elle est en cours et cible le personnel hospitalier, de santé ou les résidents des maisons de retraite et de soins. Résidents ou frontaliers. Soit quelque 38 000 personnes. Au plus tard, les volontaires de cette phase devraient avoir été vaccinés fin mars. La vaccination du personnel dans les hôpitaux doit débuter ce lundi.

PHASE 2

Elle vise les plus de 75 ans (environ 41 000 résidents) suivis des 65 à 75 ans (quelque 49 500 personnes).

PHASE 3

Elle doit cibler les personnes vulnérables, définies par le Conseil supérieur pour les maladies infectieuses. Doivent s'y ajouter les 50 à 65 ans et des professions exposées ou des postes «essentiels».

PHASE 4

Puis ce serait le tour des personnes vulnérables de moins de 50 ans et de ceux qui vivent dans la précarité.

PHASE 5

Enfin, des plus âgés aux plus jeunes, les personnes de 50 à 16 ans. Comme les résidents, les frontaliers seraient concernés «car ils ont aussi des effets sur la situation épidémiologique».

Tous producteurs confondus, le Grand-Duché doit recevoir de quoi vacciner plus d'un million de personnes. Une liste de réserve est prévue pour les personnes qui refuseraient mais se donneraient le temps de réfléchir.

(Nicolas Martin/L'essentiel)