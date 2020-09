Le grand cormoran restera protégé au Luxembourg

Si en France et en Allemagne, la chasse aux cormorans est permise, au Luxembourg, elle est et restera «interdite en vertu de la directive oiseaux et de la législation nationale "transposante"», a réaffirmé Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, au député DP Gusty Graas.

Ce dernier relayait une information de la Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs, selon laquelle l'augmentation du nombre de cormorans sur le sol luxembourgeois représentait un «risque considérable pour différentes populations piscicoles».

Entre 300 et 500 individus

Depuis 2000, entre 300 et 500 individus nichent chaque année, d'octobre à mars au Grand-Duché selon un bureau d'études pour le compte de l'Administration de la gestion de l'eau.

Une population dont «la prédation est insignifiante» selon la ministre qui rappelle qu'en plus, «le domaine de la pêche est exclusivement représenté par le volet de la pêche de loisir, récréative et/ou sportive, de sorte que les impacts économiques avérés et constatés dans les pays voisins qui ont une activité halieutique commerciale importante (pêches commerciales, aquacultures etc.) ne jouent pas au Luxembourg». Deux arguments qui la confortent dans le maintien de l'interdiction de chasser ces volatiles présents sur les cinq continents.

(L'essentiel)