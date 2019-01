Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Aller à la grand-messe de l'automobile

Rendez-vous majeur de l'automobile pour le Luxembourg, l'Autofestival, dont la 55e édition commence ce samedi (jusqu'au 4 février) draine les visiteurs et permet aux marques d'engranger les bons de commande. «Au niveau des produits, on a énormément de nouveautés, comme chaque année, explique Philippe Mersch, de la FEDAMO, organisatrice de l’événement*. Environ une cinquantaine. Nous proposons de nouvelles technologies, de nouvelles motorisations, et de plus en plus de voitures électriques, avec des autonomies qui commencent à être intéressantes. C’est le moment de s’y intéresser, même si ce n’est pas encore pour acheter».

Vivre le Nouvel An chinois à Luxembourg

D’habitude, au Luxembourg, les plus de 3 500 ressortissants chinois, et les autres nationalités qui suivent le calendrier lunaire, fêtent le passage à la nouvelle année de manière confidentielle. Mais samedi, pour la première fois, une grande parade sera organisée à Luxembourg-Ville par le tout jeune Confucius Institute. De telles parades existent partout en Chine et dans des villes comme New York et Paris.

Les amateurs de Metal conviés à Esch

Death metal, black metal, new metal… les amateurs de gros son pourront encore faire leurs courses pour l’année à la Metalbörse, qui sera de retour, dimanche, à la Kulturfabrik. Près de 500 visiteurs de différentes générations sont à nouveau attendus. Il y aura du choix. Sur les portants: des vestes, bonnets, tee-shirts arborant les motifs souvent très travaillés des groupes. Et dans les bacs: des nouvelles sorties, des collectors, des CD, des vinyles, etc.

Des vêtements de tous styles vendus au kilo à Luxexpo The Box

Les amateurs de vêtements vintage à prix dégriffés pourront se rendre samedi, à Luxexpo The Box, au Kirchberg, dans la capitale. Le salon Vinokilo y pose une nouvelle fois ses tonnes d’habits vendus au poids. Pour 35 euros du kilo, les visiteurs trouveront de quoi renouveler leur garde-robe parmi de nombreuses marques, de toutes tailles, et des styles allant du streetwear aux fripes haute couture.

Un double rendez-vous littéraire

Les bibliophiles auront un double rendez-vous ce week-end. Samedi, au centre culturel Opderschmelz, à Dudelange, les enfants trouveront des œuvres à ajouter à leur bibliothèque. Samedi et dimanche, au centre culturel de Cessange, les visiteurs de tous âges pourront acquérir des livres pour leur donner une seconde vie lors d’un marché d’occasion.

Keith Haring en expo à Luxembourg

De ce vendredi au 9 mars, la galerie Zidoun-Bossuyt, au 6, rue Saint-Ulric, à Luxembourg, expose des œuvres (tableaux, sculptures, dessins…) de Keith Haring, figure emblématique de la contre-culture new-yorkaise des années 80.

Une séance de «Live Painting» à Dudelange

Ce vendredi, de 16h à 19 h, découvrez les œuvres développées lors des projets «Jugendsummer» et «Jugend a Konscht» de 2018 au Centre Hild à Dudelange. L’artiste Jo Malano sera sur place en pleine action pour sa séance de «Live Painting».

La fièvre du dancefloor au Lenox Club

Originaire du Cap-Vert, Elji Beatzkilla est basé aux États-Unis. Son cocktail de rap, R’nB et kizomba s’avère irrésistible sur le dancefloor, comme ses hits «Bobby», «Ride» ou «Animal». Il se produit ce samedi en showcase au Lenox Club, à Luxembourg.

(L'essentiel)