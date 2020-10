Le danger des nouvelles drogues au Luxembourg

Décentralisation de la prise en charge, prévention en milieu scolaire, ouverture de nouvelles «salles de shoot» et répression accrue visant le crime organisé, le cinquième plan d’action national drogues illicite (2020-2024) présenté lundi contient une série de priorités visant à agir «aussi bien sur l’offre que sur la demande».

Peu d’overdoses au Luxembourg



Si les autorités s’inquiètent des risques provoqués par les drogues de synthèses, les overdoses mortelles sont moins nombreuses qu’il y a 20 ans: 4 en 2018, 8 en 2017, 5 en 2016. À titre de comparaison, 26 surdoses fatales avaient été enregistrées en 2000.



La cocaïne, première drogue dite «dure»



Derrière le cannabis en voie de légalisation, la cocaïne est la drogue dite «dure» la plus consommée au Luxembourg. L’ecstasy arrive juste ensuite. Le Grand-Duché n’échappe pas non plus au phénomène des opioïdes, ces médicaments à l’usage détourné qui font des ravages en Amérique du Nord notamment. «Nous comptons 1 700 usagers problématiques», révèle Alain Origer.

Mais il se focalise également sur les nouvelles habitudes de consommation, ou plutôt de livraison. «De moins en moins de personnes vont voir leur dealer au coin de la rue. Elles privilégient la commande sur Internet. Pour certains produits, il n’est même pas nécessaire d’aller sur le darkweb», explique le Dr. Alain Origer, coordinateur national «Drogues».

Un phénomène qui a pris une nouvelle ampleur pendant le confinement, période durant laquelle «de nombreux consommateurs se sont approvisionnés de manière virtuelle», confirme Paulette Lenert, ministre LSAP de la Santé. Avec tous les risques que cela comporte.

«Le risque de prendre une seule pilule et de mourir»

De nouveaux produits qui évoluent sans cesse, le plus souvent synthétiques, telle est la nouvelle réalité du marché de la drogue. «Pour le cannabis par exemple, il peut s’agir d’une résine reconditionnée ou d’une herbe quelconque mélangée avec de nouvelles molécules synthétiques», illustre Alain Origer. Un défi pour les autorités qui font face à «un temps de latence» entre le moment où la substance devient tendance et le jour où les premiers dégâts sont constatés sur le terrain.

La hantise des différents acteurs impliqués, ce sont ces substances vendues sous l’étiquette d’une drogue X, mais qui se révèlent en fait être un composé de molécules beaucoup plus toxiques. C’est notamment le cas du fentanyl, «100 fois plus fort que la morphine dans certains cas», explique Alain Origer. Utilisé en milieu hospitalier, cet opioïde «trouve tout doucement son chemin au Luxembourg» dans les milieux toxicomanes. «Le risque avec ce genre de drogue, c’est qu’un usager aille en discothèque, prenne une seule pilule, et qu’il meure peu après», conclut le spécialiste.

(Thomas Holzer/L'essentiel)