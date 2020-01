L’accueil des séniors va bientôt être revu

À l’étude depuis plusieurs mois, la réforme de l’accueil des personnes âgées a été présentée jeudi par Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille, dans l’établissement Servior Op der Rhum, dans la capitale. «Nous avons revu les règles et la manière de fonctionnement de ces établissements, de manière à améliorer la transparence et la qualité», a indiqué la ministre. Certains acteurs du secteur dénoncent un flou sur les tarifs et les services proposés.

En chiffres



Le Luxembourg compte 63 établissements, disposant de 7 087 lits.

- 30 CIPA accueillent 3 925 lits

- 22 maisons de soins accueillent 2 387 lits

- 11 logements encadrés accueillent 775 lits.

D’après la CSL et le ministère de la Famille, les capacités d’accueil au Luxembourg sont suffisantes.

Le principal changement concerne la fusion des CIPA (Centres intégrés pour personnes âgées) et les Maisons de soins, qui deviendront des Structures d’hébergement pour personnes âgées. La différence était de plus en plus ténue entre les deux types de structures, la seconde étant censée accueillir des personnes moins autonomes. «Les gens restant de plus en plus longtemps à la maison, les CIPA avaient tendance à devenir des Maisons de soins», reprend Corinne Cahen.

La réforme prévoit de renforcer la transparence, en établissant un registre précis renseignant sur les prix exacts, sur les options éventuellement comprises et leur tarif si elles sont facturées en supplément. Ces éléments devront être accessibles sur Internet pour toute personne intéressée. Actuellement, les établissements sont occupés à 98%. Des nouvelles constructions sont en cours ou à venir à Differdange, Bascharage, Eischen et Raemerich, en plus des divers projets de rénovation, rappelle la ministre.

Éviter les abus sur l'hébergement à domicile

Un volet de la loi encadre la formation du personnel, avec par exemple un minimum de 80% des personnes embauchées qui doivent disposer d’un diplôme adéquat. Sur la question linguistique, le personnel devra disposer au minimum d’un niveau B1 en luxembourgeois. Sur la qualité en général, un cahier des charges sera reprécisé et une réévaluation sera effectuée tous les cinq ans.

Corinne Cahen a aussi insisté sur la nécessité de laisser le choix aux séniors et à leur famille concernant le mode d’hébergement. «Chacun doit pouvoir vivre où il le souhaite», dit-elle, évoquant l’hébergement à domicile tout en ayant accès à diverses activités. La loi entend «limiter les abus» liés à ce type de logements. Des règles plus strictes ont été fixées concernant les logements encadrés permettant de rester le plus longtemps possible à domicile. Ces habitations devront par exemple être dotées d’alarmes connectées facilement accessibles.

Corinne Cahen au micro de Joseph Gaulier pour «L'essentiel Radio»:

(Joseph Gaulier/L'essentiel)