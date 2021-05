Un déficit de 4,47 millions pour le Domaine thermal

À Mondorf-les-Bains, la crise sanitaire liée au Covid-19 a poussé les finances du Domaine thermal et de santé dans le rouge. «Après la crise financière de 2008, nous avions réussi à nous en sortir en montrant de bons chiffres», se souvient Paul Hammelmann, président du conseil d’administration, «mais en 2020, nous accusons un déficit de 4,47 millions qui sera partiellement remboursé par la Caisse nationale de santé (CNS)».

Au niveau du chiffre d’affaires, l'établissement déplore également une perte proche des 12 millions d’euros. Elle a pu être «maîtrisée et amortie» grâce à «une bonne gestion et un personnel solidaire et engagé», sans oublier les aides d’État comme le chômage partiel. «Financièrement, c’était évidemment une catastrophe», reconnaît Paul Hammelmann, «mais nous ne sommes pas les seuls et nous avons su, et c’est le plus important, préserver les 320 emplois de notre personnel grâce aux aides gouvernementales».

«Plus modeste, les gens ont de l’intérêt pour les petites choses»

«Contrairement à d’autres acteurs qui ne l’ont jamais fait, j’aimerais remercier le gouvernement», a encore souligné Paul Hammelmann. «Ce n’est pas le gouvernement qui a cherché cette pandémie et il a pris ses responsabilités. Il a su faire que le secteur privé puisse continuer à subsister. Nous appartenons à l’État, mais nous devons écrire des chiffres positifs, autrement, nous ne faisons pas notre job. Et si nous avons tenu le choc, c’est aussi grâce à la solidarité de toutes nos équipes».

De là à envisager des jours meilleurs lors des mois à venir? «Je ne supporte plus l’expression «voir le bout du tunnel», indique Paul Hammelmann. «Tout le monde l’utilise tout le temps, alors que le bout du tunnel, je ne le vois toujours pas. C’est un tunnel long et nul ne sait quand on va s’en sortir. On fonctionne, à l’heure actuelle, avec la moitié de la clientèle pour tout ce qui concerne le wellness/fitness, mais avec la totalité du personnel. Ce n’est pas agréable et ce n’est pas rentable, non plus, mais nous tenons à rester à disposition. Les gens reviennent de plus en plus à Mondorf, ils sont devenus plus modestes et ils ont à nouveau de l’intérêt pour les petites choses. Contrairement à d’autres, nous disposons de grands espaces et nous pouvons donc fonctionner en respectant les règles sanitaires».

Paul Hammelmann, président du conseil d'administration du Domaine thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Quid de la vaccination pour le personnel?

«Ce qui est un peu plus compliqué, c’est qu’il faut réserver pour tout», rappelle Paul Hammelmann. «Même pour venir dans les piscines, les saunas,… il faut réserver, via Internet de préférence, pour que nous puissions respecter les gestes barrières et le nombre de clients. C’est faisable pour tout le monde et puis, la durée du séjour est un peu limitée, aussi. Cela ne concerne pas notre clientèle des hôtels et des restaurants, mais celle des wellness et des fitness. Là, c’est limité à deux heures pour pouvoir faire de la place pour les autres clients».

«Par rapport à la vaccination, nous étions privilégiés», a tenu à rappeler Paul Hammelmann, «dans le sens où notre personnel médical avait été vacciné prioritairement. Ce qui était un grand privilège. Il y a eu un petit scandale politique, la semaine dernière, parce que notre note en langue allemande était extrêmement mauvaise, et je m’en excuse. C’est un programme informatique qui l’avait traduite. La note avait été vue en version originale en langue française au conseil d’administration. Je tiens à la répéter, elle avait été votée à l’unanimité par le Conseil, y compris par le délégué du personnel. J’avais spécialement traité ce point en français parce qu’il comprend mieux cette langue. Il était d’accord et on m’a dit par après qu’il ne l’était pas…».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)