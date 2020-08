Les soldes ont tiré les prix vers le bas en juillet

L'indice des prix à la consommation a reculé de 0,5% par rapport au mois précédent, a calculé le Statec, d'après des chiffres publiés ce mercredi. Un recul lié, comme chaque été, aux soldes et à leurs prix réduits. En neutralisant les soldes et en excluant les produits pétroliers du panier, les prix des autres biens et services grimpent très légèrement de 0,1%.

Avec les soldes, certaines catégories de produits voient leurs prix baisser drastiquement. C'est notamment le cas pour les articles d'habillement et les chaussures, qui baissent de 10,6% sur un mois, ou encore l'horlogerie/bijouterie (-4,3%). Le Statec prévoit un retour à la normale en août pour ces catégories.

Pour le reste, les prix des produits pétroliers sont orientés à la hausse, avec 4,3% de plus pour le diesel et 3,9% pour l'essence. Le mazout de chauffage coûtait en juillet 10,5% de plus qu'en juin. Malgré ces rebonds, les produits pétroliers coûtent toujours 13,5% de moins qu'il y a un an.

Dans l'alimentaire, les prix baissent de 1% sur un mois, notamment les fruits (-3,1%) et les légumes (-5,4%). La viande et les boissons non alcoolisées voient leurs tarifs grimper de 0,2% sur un mois. Sur un an, les prix alimentaires ont grimpés de 2,3%. Depuis février, juste avant le début de la crise, ils ont pris 0,9%. Globalement, le taux annuel d'inflation est à 0,9% en juillet, contre 0,7% en juin.

(L'essentiel)