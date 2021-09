«Prendre conscience avant de passer à l'acte»

Agir le plus tôt possible pour éviter que les auteurs potentiels de violences conjugales ne passent à l'action, ou ne récidivent. C'est l'objectif de la nouvelle campagne de prévention lancée par le service Riicht Eraus de la Croix-Rouge, avec le soutien du ministère de l'Intérieur. La campagne, qui se déroulera en octobre et novembre, vise à «inciter les auteurs de violences domestiques à prendre conscience de leur comportement, sans jugement de notre part, et à prendre leurs responsabilités pour changer de comportement», pointe Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge Luxembourg.

187 expulsions du domicile



Depuis le début de l'année, le parquet a ordonné 187 expulsions du domicile d'auteurs présumés de violences domestiques. Pour l'ensemble de l'année 2020, il y en a eu 278.

«C'est une campagne qui incite les auteurs à se responsabiliser», pointe Taina Bofferding, la ministre LSAP de l'Égalité, qui rappelle qu'«aucune violence domestique n'est acceptable». Pour elle, «le travail avec les auteurs est une protection pour les victimes» et dans ce cadre, le volet préventif permet d'éviter des cas de violences. La campagne vise à «provoquer une prise de conscience, c'est un premier pas nécessaire pour comprendre que la violence n'est pas acceptée et qu'elle fait mal à toute la famille, y compris aux enfants».

«Toutes les violences familiales»

Pour Laurence Bouquet, chargée de direction de Riicht Eraus, qui travaille avec les auteurs de violences domestique, il faut faire de la prévention auprès de tous. «On essaye, avec cette campagne, de cibler tous ceux qui ne sont pas encore connus pour des faits de violence. Pas seulement les violences hommes/femmes, mais toutes les violences familiales, aussi les parents violents avec leurs enfants et les jeunes adultes avec leurs parents».

Elle espère aussi que la campagne, qui sera visible un peu partout sur Internet et dans le tram, notamment, fera réfléchir. «On aimerait que les gens prennent contact avec nous et se remettent en question. Qu'ils se disent: «Est-ce que crier à la maison, gueuler sur mes enfants, ce n'est pas quelque chose que je veux changer?"». Des comportements qui peuvent détruire une famille alors qu'un travail préventif peut éviter de passer à l'acte. Et, comme le rappelle Taina Bofferding, «c'est une offre anonyme et gratuite».

(jw/L'essentiel)