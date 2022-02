Le Luxembourg suit la ligne de l'UE et «condamne»

La réaction du gouvernement luxemnbourgeois était attendue. Elle est tombée aux alentours de 22h30 lundi sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères: «Jean Asselborn condamne la reconnaissance par Vladimir Poutine des “Républiques” de Donetsk et Lugansk. Cette reconnaissance est une violation flagrante de l’intégrité territoriale de l’#Ukraine, du droit international et des accords de Minsk, et contredit les efforts diplomatiques».

Des mots presque identiques à ceux utilisés par l'ONU, mais surtout l'Union européenne. Et pour cause, le Luxembourg suit de manière ostensible la voie diplomatique engagée par les 27 depuis le début de la crise. S'il n'avait pas encore réagi lundi soir, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel avait fait la promotion jeudi «du dialogue, de la diplomatie et de la désescalade» à l'issue du Conseil européen. Des mots en phase, déjà, avec ceux de Charles Michel, président du Conseil européen et d'Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission à ce moment.

Quid de l'impact sur l'économie

La nouvelle donne suite au discours offensif de Vladimir Poutine amène l'UE à monter d'un cran. Nul doute que le le Grand-Duché devrait suivre cette voie également. Mais il s'agira également de prendre en compte les spécificités nationales, en particulier concernant les risques pour l'économie du Grand-Duché. Comme l'avait détaillé «L'essentiel», le Luxembourg serait impacté par un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Rappelons notamment que la Russie est le deuxième plus gros fournisseur de gaz naturel du Luxembourg

Dans le paysage politique luxembourgeois et au sein de la société civile, les réactions inquiètes et désabusées se sont enchaînées. Parmi elles, celle de Laurent Mosar, député CSV, qui s'en est pris aux «soutiens» du président russe, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder en tête: «Combien de temps vont-ils danser avec Poutine? Jusqu'à ce que les chars entrent dans Donetsk?», s'est-interrogé avec ironie.

Des internautes du Luxembourg ont dénoncé «un moment historique, pour le pire», quand d'autres ont mis en avant l'impuissance des Occidentaux dans le dossier ukrainien depuis plusieurs années.

Even if Putin’s clearly goin’ nuts, part of the blame for how it has come to this is on the West. Why couldn’t both sides disarm over the last decades? However it’s Putin who needs to back down first now https://t.co/FjW3s6WXOA