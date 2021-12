L'incendie est «sous contrôle» à Mertzig

L'incendie «d'envergure», pour reprendre les termes du tweet posté par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), qui s'est déclaré dans la zone industrielle de Mertzig, ce lundi matin vers 9h, a été déclaré sous contrôle à 11h30. «Les premières unités arrivées sur place ont fait face à un feu étendu dans un hall regroupant plusieurs entreprises avec des matériaux inflammables stockés sur place» a indiqué le CGDIS dans un communiqué publié en fin de matinée.

«Le déploiement rapide de nombreux moyens et la mise en place de plusieurs secteurs ont permis de limiter tant que possible les dégâts, a précisé le Corps grand-ducale d'incendie et de secours, qui ajoute que «les travaux d’extinction finaux et de contrôle se prolongeront les prochaines heures».

Deux personnes ont été prises en charge en début d’opération pour des malaises légers et un pompier a été traité après une chute. De plus, l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) s’est rendue sur place pour exclure tout risque de pollution de la Wark, qui coule à proximité directe. Au total, 11 Centres d’incendie et de secours et plusieurs spécialités - soit plus de 60 pompiers - ont été mobilisés.

[Feu d'envergure dans la zone industrielle à Mertzig] sous contrôle... Le communiqué est disponible ici: https://t.co/LZjyivLEdh pic.twitter.com/6vTcNA8hgL — CGDIS (@CGDISlux) December 6, 2021

[Feu d'envergure en cours dans la zone industrielle à Mertzig] de nombreux moyens sont engagés ou encore transit. Merci d'éviter le secteur. pic.twitter.com/nNGDsAN5By — CGDIS (@CGDISlux) December 6, 2021

(L'essentiel)