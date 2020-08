«Un euro par jour et par personne pour se nourrir»

Deux jours après la double explosion qui a ravagé, mardi, la ville de Beyrouth au Liban et provoqué la mort d'une centaine de personnes, plusieurs associations s'organisent et lancent des appels aux dons pour venir en aide aux milliers de blessés et aux 300 000 habitants qui se retrouvent désormais sans domicile.

Si vous désirez soutenir les victimes des explosions de Beyrouth, vous pouvez faire un don:



- par virement sur le compte CCPL IBAN LU34 1111 0000 2020 0000 de Caritas Luxembourg avec la communication « Beyrouth »



- directement en ligne sur - par virement sur le compte CCPL IBAN LU34 1111 0000 2020 0000 de Caritas Luxembourg avec la communication « Beyrouth »- directement en ligne sur www.caritas.lu

«Dans l'immédiat, alors que tout est parti en éclat», rappelle ce jeudi François Large, responsable des urgences pour Caritas Luxembourg, l'objectif «c'est de refixer des portes aux bâtiments. Si vous n'arrivez pas à fermer l'endroit où vous logez, vous n'arrivez pas à dormir et vous êtes dans l'impossibilité de vous reposer». 48 heures après le drame, la population se démène pour tout nettoyer et panser ses plaies.

«La situation déjà très tendue va s'aggraver...»

«Tout le monde est sous le choc et une partie de notre mission sera désormais de soigner et d'écouter les traumatisés», précise celui qui est également coordinateur humanitaire pour Caritas Luxembourg. «Jusque-là, Beyouth était une de nos bases pour venir en aide aux réfugiés syriens. Dès à présent, notre travail va continuer avec tous les blessés qui se trouvent dans la capitale du Liban. Les hôpitaux sont débordés et face à l'urgence, plus personne ne fait malheureusement attention à se protéger du Covid-19. C'est la totale, les mois à venir s'annoncent difficiles...».

«Le Liban connaissait en plus une terrible période de récession, après une difficile période de guerre», souligne le Docteur Michael Feit, responsable du Service de Coopération Internationale de Caritas Luxembourg. «Plus d’un million de réfugiés syriens se trouvent aussi au Liban, rendant la situation économique du pays encore plus précaire. Ces événements ne vont faire qu’aggraver une situation déjà très tendue. Nous craignons que la nourriture ne vienne à manquer prochainement. Et les abris manquent déjà».

«La crainte d'une nouvelle guerre civile dans les cinq ans... »

Miné par un gouvernement totalement corrompu et un état proche de la faillite, le Liban aura besoin de temps pour tout reconstruire. «Les Libanais ont l'habitude de se débrouiller, mais là, ils n'en peuvent plus... On a d'ailleurs vu une hausse des suicides ces derniers mois, faute de perspective...», regrette François Large. «Cette explosion est un incident ponctuel et on va pouvoir trouver des solutions, mais il faudra ensuite s'attaquer aux problèmes structurels du pays. En raison de la corruption, de l'aide directe doit venir de la société civile. Ce qui fonctionne très bien grâce aux dons que nous recevons, c'est de proposer aux gens des cartes de crédit prépayées. Ça va très très vite et ça permet de diminuer les frais de logistique et de distribution».

Mais de quelle somme d'argent, les Libanais ont-ils désormais besoin, immédiatement et concrètement, pour survivre? «Sans compter les frais de logement et de santé», prévient François Large, «une famille de cinq personnes aura certainement besoin de 50 euros. Un euro par jour et par personne pour se nourrir, cela leur permettra de tenir le coup à court terme. Car à plus long terme, mes plus grandes craintes, c'est une potentielle nouvelle guerre civile, car la précarité risque d'accentuer les tensions... Seule la solidarité nous permet, pour le moment, d'augmenter les formes de populisme».

(fl/L'essentiel )