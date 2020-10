La destruction d’une mairie fait polémique

La mairie de Sandweiler est reconnaissable à ses murs extérieurs rouges et à sa forme arrondie. Mais le bâtiment âgé de 20 ans est amené à disparaître, selon le projet de la bourgmestre Simone Massard-Stitz (CSV), qui entend le démolir pour en reconstruire un autre à la place. La «rotonde» n’est «plus adaptée aux besoins actuels», selon l’élue, qui cite le manque de place, le mauvais bilan énergétique et le mauvais agencement de la mairie, avec les formes arrondies qui entraînent des pertes de place.

«Nous avions d’abord pensé à rénover. Mais j’estime que cela coûterait environ 3,5 millions d’euros, tout ça pour rénover un bâtiment mal conçu et sans avoir un mètre carré supplémentaire», explique la bourgmestre. L’augmentation de la population, «+70% en trente ans, selon les prévisions», nécessiterait davantage de services en mairie. Un déménagement de la mairie dans la rue d’Itzig a été à l’étude, mais le projet n’a pas convaincu. «Cela aurait moins central et il aurait quand même fallu payer la rénovation de la mairie actuelle pour l’utiliser autrement». Simone Massard-Stitz explique «ne pas détruire le bâtiment de gaité de cœur» mais pour proposer «un bâtiment plus fonctionnel, avec deux étages».

L'opposition se mobilise

Si la coalition CSV-Déi Gréng soutient le projet, l’opposition ne l’entend pas de cette oreille. Une pétition pour demander un référendum, à l’initiative du LSAP et du DP, a réuni plus de 500 signatures, a annoncé la conseillère Jacqueline Breuer (LSAP). Le quota d’un cinquième des électeurs est largement atteint, la municipalité a donc trois mois pour organiser un référendum consultatif.

«Le problème est que nous n’avons jamais vu de plan et de devis. Or, l’architecte prétend qu’il est possible de rénover et d’agrandir pour moins d’un million d’euros», selon elle. Elle n’est «pas convaincue par le besoin de place supplémentaire» et demande une «meilleure utilisation de l’argent en cette période de crise». Ce à quoi la bourgmestre répond que les finances communales sont solides. Le coût du futur bâtiment n’est pas encore connu, d’où le fait qu’il n’ait pas encore été communiqué, explique Mme Massard-Stitz.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)