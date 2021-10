«En même temps, il y a foule à l'hôpital et en réa»

Den Owend gëtt nees «Fräiheet» op der Marche blanche geruff. Iwwerdeems preparéiert de CHL sech drop nees OP’en ofsoen ze mussen, well et enk gëtt am Spidol, notamment op der Intensivstatioun. Bal en Drëttel vun der Intensivstatioun sinn nees Covid-Patienten. All NET geimpft.

1/3 — Jean Reuter (@JeanReuter5) October 29, 2021

«Ce soir, la marche blanche appellera de nouveau à la "liberté"», écrit le Dr Jean Reuter sur son compte Twitter ce vendredi. Un nouveau défilé d'opposants aux mesures sanitaires est en effet prévu ce vendredi soir, au départ de la Philharmonie. «En même temps, le CHL s'apprête à annuler une autre opération car il y a foule à l'hôpital, notamment au service de réanimation», poursuit le praticien.

Et de compter qu'en ce moment, «un tiers de l'unité de soins intensifs est à nouveau» occupée «par des patients Covid». Et ces patients ont un point commun: ils sont «tous PAS vaccinés», s'irrite le médecin. «Depuis le 01/07/21, il y a eu très exactement trois patients Covid vaccinés en soins intensifs, sur environ 30 patients». Soit trois patients en réanimation sur plus de 415 000 vaccinés, un taux d'incidence infiniment plus faible que dans la population non vaccinée.

Le Dr Reuter sonne ensuite la charge contre un de ses anciens confrères condamné en première instance par le conseil des médecins: «Certains des non-vaccinés s'étaient appuyés sur les traitements miracles promus par le Dr O. En vain», tweete-t-il. «Pour nombre de ces patients, leur détresse respiratoire va de pair avec une détresse psychologique, car le monde auquel ils ont cru fermement s'effondre comme un jeu de cartes».

(L'essentiel)