Pour le LISER, «le maintien du télétravail est vital»

L'épidémie de coronavirus est sous contrôle au Luxembourg, où on enregistre au maximum une quinzaine de cas par jour sur plusieurs milliers de tests effectués. Pour autant, un retour aux habitudes d'avant la crise serait particulièrement risqué, explique le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) dans une étude rétrospective dévoilée jeudi.

Cela concerne en particulier le retour au bureau des salariés en télétravail: «Le maintien du télétravail est vital. Tous les résultats de nos simulations indiquent qu'un arrêt du télétravail induit de grands dommages épidémiologiques, et ce même si des mesures d'atténuation sont mises en place».

Pour arriver à cette conclusion, le LISER se base sur les études effectuées durant la confinement, notamment: «Le processus de contamination dépend autant du nombre d'heures passées au bureau que du nombre de personnes contaminées et des mesures de prévention (hygiène, masques, distanciation sociale)».

«Maintenir la distanciation sociale en famille»

Parmi les autres recommandations, l'institut insiste sur la nécessité de «maintenir la distanciation sociale et les différentes mesures d'hygiène lors de tous les rassemblements, y compris familiaux». Le fait de réaliser des tests PCR sur les travailleurs résidents et frontaliers est considéré comme «suffisant pour éviter un rebond du nombre d'infections». Le «tracing» et les mesures de quarantaine pour les personnes contaminées sont également salués.

Bonne nouvelle pour le secteur de la restauration, «la réouverture des établissements à moitié de leur capacité et avec des mesures de distanciation est une bonne solution, avec très peu de risque d'augmenter le nombre d'infections».

«Zéro infection mi-juin sans redémarrage de l'économie»

Le LISER a également profité de cette étude pour revenir sur les effets bénéfiques du confinement. Illustration de ses effets sur le nombre de contaminations, «il y aurait eu 0 infection journalière à la mi-juin sans redémarrage de l'économie».

Un redémarrage toutefois indispensable considérant les conséquences importantes de cet arrêt momentané: «Chaque semaine de "lockdown" s'est traduite par une chute d'environ 28% de la production nationale hebdomadaire», indique le LISER. La construction, l'Horesca et les services de commerce de gros et de détail ont été les secteurs les plus impactés.

(Thomas Holzer/L'essentiel)