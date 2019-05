Appelez-​​la «AgCuPbBi4Se» ou «Luxembourgite»

«C’est la découverte la plus spectaculaire pour la minéralogie luxembourgeoise qui vient d’être officialisée», s'enthousiasme le Musée national d'histoire naturelle. Une première espèce minérale, baptisée «Luxembourgite», a été trouvée au nord du Luxembourg, dans les environs de l’ancienne mine de cuivre de Stolzembourg. Le 9 avril dernier, elle a été validée par l’IMA (International Mineralogical Association).

C’est par hasard que la Luxembourgite a été découverte, lors de travaux réalisés par la SEO (Société électrique de l’Our). Le collaborateur scientifique de la section de minéralogie du musée, Jean-Baptiste Burnet, a ramené les premiers échantillons pour étude au musée.

Dix fois moins épais qu’un cheveu

«Il s’agit d’un minéral microscopique, mais avec une composition atypique, explique le Musée national d'histoire naturelle. Sa longueur est d’en moyenne 200 µ (0,2 mm) et son épaisseur de 5 µ (soit environ 10 fois moins épais qu’un cheveu et proche de la taille d’un globule rouge). Sa chimie est exceptionnelle pour nos régions. On note les éléments suivants dans sa composition: argent, cuivre, plomb, bismuth et sélénium. Sa formule officielle s’écrit: AgCuPbBi4Se». L’holotype de cette nouvelle espèce est conservé dans les collections du Musée national d’histoire naturelle. En outre, l’équipe de recherche composée de Simon Philippo (Musée national d’histoire naturelle), de Fréderic Hatert (professeur à l’Université de Liège) et de Pietro Vignola (chercheur à l’Université de Milan) rédige actuellement l’article scientifique qui décrira entièrement cette nouvelle espèce.

Il existe à ce jour environ 5 400 minéraux reconnus officiellement. En minéralogie, une cinquantaine de nouvelles espèces sont découvertes chaque année dans le monde. À noter que le nombre d’espèces minérales est très faible par rapport à celui des autres sciences. En ce qui concerne la zoologie, il y a environ 1,2 million d'espèces, dont une très grande majorité d’insectes. S'agissant de la botanique, 410 000 espèces (plantes vasculaires et bryophytes confondues) sont recensées. En revanche, le nombre de minéraux connus est assez proche de celui des mammifères.

(ol/L'essentiel)