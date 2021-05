L'aéroport du Findel va s'offrir une nouvelle piste

La nouvelle piste est enfin en phase d'approche! La piste unique de l'aéroport du Findel, longue de 4 000 mètres, va être refaite de fond en comble, un chantier prévu depuis 2015. Les travaux préparatoires en vue du chantier de deux ans ont déjà commencé, indique lux-Airport, dans un communiqué transmis ce mercredi midi. Plusieurs entreprises de construction se sont associées pour remporter l'appel d'offres (Colas, Giorgetti, Karp-Kneip constructions et JDC Airports).

Ces travaux s'étaleront sur les deux années à venir, du printemps à l'automne. Et ils se feront de nuit, quand aucun avion ne circule, entre 23h et 6h. «Le travail de nuit permet d'exploiter pleinement la piste pendant les heures d'ouverture», précise lux-Airport. Du coup, les horaires des vols ne seront pas impactés par les travaux. «Nous construisons une nouvelle piste par-dessus l'ancienne, de nuit, tout en gardant la seule piste de notre pays ouverte à tous les vols réguliers», explique René Steinhaus, CEO de lux-Airport, cité dans le communiqué.

«Une piste ultramoderne»

Concrètement, ce chantier va consister à renouveler complètement l'infrastructure existante pour «en faire une piste ultramoderne». L'éclairage sera remplacé par «le système LED le plus moderne» pour économiser de l'énergie et réduire les émissions de CO2. Nouvelles bandes latérales, système de drainage des eaux et signalisation figurent aussi au programme du vaste chantier.

Premier changement visible lié aux travaux préparatoires: un poste de contrôle de sécurité a été installé pour donner accès au chantier. Le gros des travaux débute la semaine prochaine, avec le remplacement de la couche d'asphalte, morceau par morceau, et l'installation d'un système de drainage. Les travaux avanceront par section de piste. D'ici le mois prochain, plus de 300 personnes travailleront chaque nuit sur le projet. Contacté par L'essentiel, lux-Airport confirme des coûts estimés à 150 millions d'euros pour réhabiliter la piste, comme évoqué en 2019. En 2015, on parlait d'une rénovation pour 50 à 80 millions d'euros.

(jw/L'essentiel)