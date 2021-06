Le Luxembourg va maintenir sa présence au Mali

Après huit ans d'engagement, la France a annoncé la fin de l'opération militaire Barkhane au Mali par la voix de son président Emmanuel Macron, jeudi. Ou plutôt sa transformation, la présence française dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest en proie à l'insurrection jihadiste devant muter vers une priorisation des opérations des forces spéciales Takuba, afin de mettre à mal les avancées des terroristes.

L'objectif est double: faire évoluer la politique extérieure française en Afrique mais également mobiliser davantage les partenaires européens pour former une coalition internationale. À ce propos, le Luxembourg a toujours été un allié essentiel de la France au Mali. L'un des pays européens les plus engagés également avec la présence de 25 soldats de l'armée luxembourgeoise.

«Beaucoup de pays sous-estiment le danger d'une déstabilisation de la zone sahélienne. C'est un risque de sécurité majeur pour l'Europe de voir le terrorisme islamiste se développer dans des pays aussi proches», avait expliqué à L'essentiel le ministre de la Défense François Bausch.

Pas de retrait du Luxembourg

Les annonces récentes du président français n'ont pas fait bouger les lignes, et le Luxembourg va bel et bien maintenir sa présence au Mali. Le ministère explique que l'évolution de la position française «n'a aucune conséquence» sur l'engagement du Luxembourg, puisque ce dernier ne participe pas à la force Barkhane, mais à la mission d’entraînement de l’Union européenne, EUTM Mali et à la mission de paix de l’ONU, la Minusma.

«Il n’y a aucune raison de procéder à un retrait. Au contraire, il faut maintenir l’engagement international et luxembourgeois au Mali face à l’insécurité et face aux salafistes violents qui menacent le Sahel et sa population civile», poursuit le ministère.

«Plein soutien à Emmanuel Macron»

Emmanuel Macron peut d'ailleurs compter sur le soutien de François Bausch, quant à sa nouvelle stratégie esquissée jeudi: «J'appuie pleinement les plans français de se concentrer sur l’opération Takuba et la mission de formation de l’UE EUTM Mali. J’apporte aussi mon plein soutien au président de la République en ce qui concerne ses appels à la responsabilité de l’État malien pour contenir la crise grave que le Mali traverse ainsi qu’en ce qui concerne le respect de la charte de transition». Rappelons que le Mali se trouve dans une situation politique plus instable que jamais avec deux coups d'État en neuf mois.

Le ministre Déi Gréng a également souhaité rendre hommage aux 50 militaires français décédés au Mali. «À la fin de l’opération Barkhane, j’aimerais honorer leur mémoire», a-t-il prononcé.

(Thomas Holzer/L'essentiel)