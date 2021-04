Ce jour où le Luxembourg serait rayé de la carte

Que se passerait-il pour la population au Luxembourg si un incident d'envergure survenait à la centrale nucléaire de Cattenom, en France? C'est un éternel débat des deux côtés de la frontière, relancé ces dernières semaines par le ministre de l'Énergie lui-même, Claude Turmes, bien décidé à faire pression sur la France et obtenir la fermeture du site nucléaire. Hasard du calendrier, parce que l'idée germe depuis 2016, un docu-fiction baptisé «An Zéro», sur le sujet, sera diffusé sur Arte ce mercredi 21 avril (23h20).

Téléchargez l'appli mercredi!



«An Zéro» est un projet transmédias. Mercredi, dès le matin, vous pourrez télécharger une application mobile qui vous accompagnera toute la journée. Vous recevrez en temps réel des notifications et informations, comme un véritable média, sur la catastrophe et l'évolution de la situation.

«Ce qui avait été fait jusqu'à présent est très factuel, scientifique, mais pour ancrer le sujet, s'identifier, il fallait de l'émotion, de l'empathie, explique le coréalisateur franco-luxembourgeois Julien Becker à L'essentiel. C'est un sujet que l'on a tendance à mettre sous le tapis. Cette centrale est là et, en apparence, on ne peut pas y faire grand-chose». Le film met donc en scène une catastrophe à Cattenom, la panique chez les résidents puis les conséquences au Grand-Duché. «On a imaginé un scénario, on a pris la pire catastrophe possible, qui reste plausible. Pour pouvoir alimenter un débat que l'on doit avoir», ajoute Julien Becker, sans prétendre apporter une réponse.

«Pousser l'exploitation des centrales à 40 ou 50 ans, ça pose question»

Les craintes parmi les résidents sont réelles et l'argent investi pour entretenir la centrale suffit-il à les apaiser? C'est l'une des questions que soulève le docu-fiction. «On s'est projetés en tant que citoyens. Que se passerait-il si ça arrivait ici?», détaille Julien Becker. Le projet se veut «documenté» et les téléspectateurs entendront des avis de pompiers luxembourgeois, d'avocats, de psychologues, de spécialistes en radioactivité, d'historien... Les ministres Claude Turmes et Carole Dieschbourg passent la tête aussi. Les autorités françaises, elles, n'ont pas collaboré.

«Je ne suis pas là à dire "non merci" au nucléaire, mais pousser l'exploitation des centrales à 40 ou 50 ans, ça pose une question dont la population devrait s'emparer», poursuit Julien Becker. On sort d'An Zéro un brin chamboulé et avec une interrogation principale: le Luxembourg serait-il prêt si ça arrivait demain, 35 ans après Tchernobyl et 10 ans après Fukushima? «Je pense qu'on ne peut pas s'y préparer. Avec toute la bonne volonté, tous les moyens, des centaines de bus prêts à partir, des camps prêts pour accueillir les gens, je ne vois pas comment c'est possible».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)