350 équipes dans la course contre le cancer

«Cette année, à l’occasion de nos 25 ans, les équipes de notre 14e Relais pour la vie se relayeront pendant 25 heures au lieu de 24», explique Lucienne Thommes, directrice de la Fondation Cancer. De samedi à dimanche, 375 équipes seront en piste à La Coque pour montrer leur soutien aux patients atteints de cancer et à leurs proches.

Relais pour la vie

De samedi, 18h, à dimanche, 20h30, à La Coque.

«Cela représente 13 000 participants, un record!, se réjouit Lucienne Thommes. À ceux-ci s’ajoutent le public et nos 300 bénévoles. Cela montre que la population au Luxembourg est solidaire. Cela fait chaud au cœur», apprécie-t-elle. Lors de l’ouverture, des patients et des proches livreront leurs témoignages. Lors de la cérémonie des bougies, on formera un mot d’espoir.

Et cette année, les visiteurs découvriront un véritable labo de recherche en cancérologie. La Fondation Cancer espère récolter plus de 500 000 euros pour l’aider à remplir ses missions: l’information, le soutien aux patients et aux chercheurs. «L’an dernier, nous avons investi 2 millions d’euros dans la recherche».

Lucienne Thommes, directrice de la Fondation contre le cancer au Luxembourg au micro «L'essentiel» de Jean-François Servaix:

(Séverine Goffin/L'essentiel)