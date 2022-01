Le luxembourgeois comme quatrième langue au lycée

Depuis la rentrée scolaire 2021/2022, le luxembourgeois est enseigné en 4e dans l'enseignement secondaire classique et général, à raison d'une heure par semaine. Il a été intégré au cycle supérieur, à la place de la 7e. «Les élèves du cycle supérieur disposent de la pensée critique et de la capacité d'appréciation appropriées pour se pencher sur la langue, le pays, sa culture, ses cultures», estime le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch.

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre a mis en avant le projet-pilote du Lycée Michel-Rodange dans la capitale, où sera créée à la rentrée 2022/2023 une section A - luxembourgeois. Outre l'espagnol et l'italien, les élèves pourront ainsi choisir le luxembourgeois comme quatrième langue.

Dispenser des cours de langue luxembourgeoise

«Le programme couvrira de nombreux aspects de la langue et du pays, en s’intéressant aussi bien à la littérature qu’à la linguistique et à l’orthographe. Le cours comptera trois heures hebdomadaires en 3e et cinq heures hebdomadaires en 2e et en 1re» a-t-il précisé.

À la prochaine rentrée, les élèves des autres sections de ce lycée pourront également choisir le luxembourgeois comme langue complémentaire. Les élèves de la section A - et des sections B et G participant au cours de luxembourgeois - pourront aussi obtenir le Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur (certificat de langue et culture luxembourgeoises). Pour cela, ils devront réussir le module Didactique dans le cadre d'une option en classe de 2e. Le ZLSK, que les élèves obtiennent avec le baccalauréat, leur permet de dispenser des cours de langue luxembourgeoise pour adultes, dans les communes ou les associations conventionnées. Un moyen d'acquérir, par exemple, une expérience professionnelle importante pendant leurs études.

(L'essentiel/mme)