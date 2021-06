La France doit-​​elle imiter le Luxembourg?

«La citoyenneté, c'est un droit mais c'est aussi un devoir», avait indiqué le président de l’Assemblée nationale française Claude Bartolone, en se prononçant en faveur du vote obligatoire en France en 2015. C’est un vieux serpent de mer qui refait régulièrement surface en France: comment pousser les citoyens français à prendre part au vote? Au premier tour des élections régionales et départementales dimanche dernier, l’abstention a battu des records (66,72% des électeurs ne se sont pas déplacés). Et la participation ne s'annonce pas meilleure pour le second tour ce dimanche.

Un sondage réalisé par l’IFOP pour Sud Radio indique ce jeudi que les Français sont 80% à se déclarer favorables à l'idée de comptabiliser le vote blanc lors du calcul du résultat des élections, «mesure qui pourrait avoir comme effet d’empêcher les candidats d’obtenir la majorité absolue et donc d’invalider l’élection».

Deux fois plus de participation au Luxembourg

En revanche, ils sont toujours majoritairement opposés au vote obligatoire (59%) quand 41% y seraient favorables. Certains pays ont opté pour cette obligation afin de pousser les citoyens à exprimer leur opinion. C’est le cas en Grèce, en Belgique ou encore au Luxembourg. Ainsi, près de 90% des électeurs ont voté pour les dernières législatives au Grand-Duché, contre seulement 43% pour les dernières législatives françaises en 2017.

Le vote est obligatoire au Luxembourg depuis 1924 et la nouvelle loi électorale de 2003 indique que «le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales» (article 89) avec des exceptions pour les plus de 75 ans et les électeurs habitant une autre commune que celle où ils sont appelés à voter.

La loi indique qu'un abstentionniste risque de 100 à 250 euros d'amende à la première incartade et jusqu'à 1 000 euros en cas de récidive. Dans les faits, les citoyens qui n'ont pas rempli leur devoir électoral ne font plus l'objet de poursuites. Les dernières sanctions remontent à 1964, la police ne pouvant pas interroger et poursuivre individuellement chaque abstentionniste.

(mc/L'essentiel/AFP)