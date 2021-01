La réforme des allocations fait beaucoup réagir

«Nous nous sommes lancés dans d’interminables recours depuis 2016 et je vois que cela va continuer». Roseline, une frontalière française, ne décolère pas après l’annonce du Luxembourg du projet de rattacher le droit aux allocations familiales aux travailleurs et non plus aux enfants. Cette mère d’une fille de 11 ans dit avoir beaucoup perdu depuis qu’elle ne perçoit plus d’argent. Son mari, chauffeur au Luxembourg, n’est pas le père de son enfant. «Les autorités nous ont donné raison, mais le dossier traîne en longueur», reprend Roseline, qui veut «continuer à se battre» et a «écrit une lettre au Premier ministre».

Le Luxembourg avait été condamné en avril par la Cour de justice de l’UE pour une inégalité de traitement entre résidents et frontaliers, d’où ce «changement de paradigme». Concrètement, le Grand-Duché ne veut pas payer pour les beaux-enfants. Contactée par L’essentiel, la Caisse pour l’avenir des enfants (Cae) précise que cela ne concerne pas seulement les frontaliers. L’idée est «d’accorder l'allocation familiale pour chaque enfant biologique ou légitime, dont l’un des parents travaille au Luxembourg, que le parent vive dans le même ménage de l'enfant, qu’il vive au Luxembourg ou ailleurs, en couple ou seul». Sont exclus ceux qui n’ont «aucun lien avec le Luxembourg ou aucun lien de filiation avec le travailleur», selon la présentation réalisée mardi.

Cette réforme envisagée au Luxembourg «constitue une sorte de parade, visant à ne pas payer tout en évitant d’être en porte-à-faux avec la législation européenne», tonne Pascal Peuvrel, avocat qui a défendu plusieurs personnes dans cette situation. Il «doute que cela soit conforme au droit» et assure qu’il «fera tout pour que le Luxembourg change de position». Pour les dossiers en cours, l’avocat estime que le versement «doit tout de même être effectué, avec effet rétroactif depuis 2016». Faute de quoi, il «plaidera pour chaque dossier». La Cae indique que les affaires individuelles «seront traitées au cas par cas par les juges».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)