Le Luxembourg peut mieux faire pour le plastique

Alors qu'une loi interdit la distribution gratuite de sachets à usage unique dans les commerces depuis le 31 décembre dernier, force est de constater que le Luxembourg a encore beaucoup à faire en terme de recyclage des emballages plastique. Selon Eurostat, l'office européen des statistiques, le Grand-Duché fait partie des mauvais élèves de l'Union européenne pour offrir une deuxième vie aux emballages plastique.

Alors que le taux de recyclage a régulièrement progressé au sein de l'UE depuis 2006 pour s'établir en moyenne à 42,4% en 2016 (NDLR: une légère baisse a été constatée en 2017 avec un taux à 41,9%), le Luxembourg peine à afficher d'aussi bons résultats.

Selon Eurostat, le taux de recyclage des emballages plastique s'élève «seulement» à 33% au Grand-Duché (chiffres de 2017), ce qui place le pays en queue de peloton des membres de l'UE. Seules la Hongrie (32%), l'Irlande (31%), l'Estonie, la France, la Finlande (27%) et Malte (24% en 2016) font moins bien.

À l'inverse, les pays les plus vertueux en la matière se situent à l'est du continent européen. La Lituanie occupe la première place du classement, avec un taux de recyclage des emballages plastique de 74%, suivie par la Bulgarie (65%), Chypre (62% en 2016), la Slovénie (60%) et la Tchéquie (59%).

Do you recycle your plastic packaging waste ❓ ????



42% of EU's plastic packaging waste was recycled in 2017



An increase of 18 percentage points from 24% in 2005



➡️ For more information: https://t.co/Vm48wJvaD2 pic.twitter.com/3ZS0ZcJrKg