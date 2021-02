Ces astuces simples pour user moins de papier

Alors que le Luxembourg a déjà dépassé, lundi 15 février, son quota d’émissions de carbone pour 2021, et épuisé toutes ses ressources naturelles pour l'année, l'Administration de l'environnement a publié mardi, les résultats d'une étude concernant l'usage du papier. Selon le bureau EcoConseil, chaque résident du pays consomme entre 279 kg et 423 kg de papier par an, pour imprimer, pour écrire, sous forme de papier-toilette ou encore de lingettes humides et d'emballages divers.

«Bien qu'environ 57% des produits du papier dans le monde soient fabriqués à partir de déchets de papier, un arbre abattu sur six est transformé en papier», détaillent les autorités luxembourgeoises. «L'industrie du papier consomme environ autant d'énergie par tonne que l'industrie sidérurgique», peut-on encore lire dans un communiqué. L'empreinte écologique de ces produits est importante et «il est d'autant plus important d'utiliser le papier de manière responsable en tant que ressource».

Le papier-toilette? Trop de fioritures

Dans ce cadre, comment réduire l'impact de sa consommation individuelle? En achetant déjà du papier recyclé ou issu de certains labels, identifiés sur l'emballage, glisse l'étude. Mais d'autres astuces simples du quotidien pourraient aussi faire la différence: inscrire l'adresse directement sur l'enveloppe sans utiliser un autocollant supplémentaire, imprimer recto-verso, opter pour le «sans papier» concernant vos factures, tickets de caisse...

Le papier-toilette «super soft»? «Pas absolument nécessaire», ajoute l'étude. Et le papier-toilette parfumé et coloré? Il «contient de nombreux additifs chimiques». Résultat, allons au plus simple qui n'est pas le moins efficace. «Le meilleur emballage est celui qui n’existe pas: achetez en vrac, si possible», ajoute encore l'Administration de l'environnement.

(nc/L'essentiel)