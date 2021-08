Une personne blessée par balle à Luxembourg-​​Ville

Une personne a été blessée par balle vers 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier de la gare à Luxembourg-Ville, indique la police grand-ducale. Les faits se seraient déroulés dans la rue, un peu après la fermeture d'un bar, selon les informations communiquées par la police.

La victime a été retrouvée blessée et a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée. Plusieurs patrouilles ont participé à l'opération et à la recherche de l'auteur des faits. La traque n'a semble-t-il pas encore abouti. Le Ministère public a été informé et une enquête a été ouverte.

(L'essentiel)