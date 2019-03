«Il y a beaucoup d'artistes de talent au Luxembourg»

Dans un peu moins de 40 jours, l'Aalt Stadhaus de Differdange accueillera, le samedi 27 avril, le grand «Open Mic» de «The Voice: la plus belle voix» et «The Voice Kids», deux émissions diffusées sur la chaîne française TF1. Cette sélection d'artiste aura lieu pour la toute première fois au Luxembourg et les candidatures affluent à l'adresse castingtvlu@gmail.com.

Le Luxembourg de retour à l'Eurovision?



«Le Luxembourg devrait à nouveau participer à l'Eurovision», c'est une des déclarations fortes de Grégory Vajs lors de notre entretien réalisé dans les bureaux de L'essentiel. « Compte tenu de ce que j'ai vu et entendu, je peux vous assurer que le Luxembourg a sa place dans ce concours. Il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Si quelqu'un m'entend, n'hésitez pas à m'appeler à ce sujet».

«On a reçu près de 600 candidatures début mars et nous sommes assez surpris de l'engouement», a indiqué à L'essentiel, Grégory Vajs, collaborateur artistique de Bruno Berbères, project manager assistant à la Rockhal et responsable de l'agence de booking New Talent Agency. «Cela démontre qu'il y a beaucoup d'artistes au Luxembourg que l'on ne connaissait pas encore. La touche luxembourgeoise, c'est ce côté international. Les artistes chantent très très bien en anglais. Et on n'entend pas le moindre accent. C'est un vrai plus pour aller loin.»

À la recherche d'enfants pour «The Voice Kids» aussi

Lancé début février 2019, l'appel à candidatures a été très fortement relayé sur nos réseaux sociaux. Et cela n'étonne pas vraiment notre invité. «De toutes les émissions musicales, "The Voice" est celle qui fonctionne le mieux», poursuit Grégory Vajs. «Faire monter sur scène une personne que l'on ne voit pas et qui a une identité vocale, c'est génial. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun trucage. Je ne suis donc pas étonné de l'engouement. Il fallait absolument faire quelque chose au Luxembourg par rapport à "The Voice". On est très content de collaborer avec Rudi De Bouw, directeur de l'École de musique de Differdange, pour l' «Open Mic» qui aura lieu sur la scène du centre culturel régional Aalt Stadhaus.»

L'objectif est clair: permettre à des artistes du Luxembourg de participer à Paris aux auditions à l'aveugle de la saison 9 de «The Voice». «Sur les 600 premières vidéos que l'on a reçues, on a retenu plus ou moins 40 candidatures pour l'instant, souligne encore Grégory Vajs. «On cherche encore des enfants et plus particulièrement des garçons entre 8 et 14 ans. Leurs parents peuvent être rassurés. Ils sont très bien entourés sur l'émission et il ne faut pas hésiter à envoyer leurs candidatures. Personne ne doit avoir des regrets. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui a du talent, n'hésitez pas nous envoyer sa candidature à castingtvlu@gmail.com. On se chargera ensuite de l'appeler».

(fl/L'essentiel)