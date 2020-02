Un peu de neige ce vendredi, beaucoup de vent samedi

Si le ciel est plutôt clément ce vendredi matin, cela ne devrait pas durer. En effet, MeteoLux a placé le nord du pays en vigilance jaune, à la neige, de 17h à 20h, ce vendredi. Rien d'inquiétant, toutefois. «Sur les hauteurs, de faibles chutes de neige sont possibles, se transformant rapidement en pluie». 1 cm de poudreuse est attendu. Soyez toutefois prudent au volant, le thermomètre doit retomber à 1°C en soirée et les routes pourraient être glissantes.

Samedi, ça se réchauffe avec 3 à 5°C le matin et 10 à 12°C l'après-midi. Mais si le thermomètre sera clément, le vent pourrait souffler. MeteoLux place en effet le pays tout entier en vigilance jaune au vent fort, de 14h à 20h samedi, avec des rafales jusqu'à 80 ou 85 km/h attendues.

Dimanche, le vent devrait retomber à 50/60 km/h en rafale et les températures à 1 à 3°C le matin, et 5 à 7 l'après-midi. Lundi, il fera à peine plus doux et le vent soufflera toujours. Pour un temps plus calme, on attendra mardi, mais le thermomètre tombera alors à -2°C le matin.

(L'essentiel)