Toujours moins de voitures diesel vendues

Alors que se profile l’Autofestival, qui débute samedi, des statistiques ont été délivrées ce lundi, sur le marché automobile luxembourgeois. Selon la Société nationale de circulation automobile (SNCA), 144 920 véhicules, toutes catégories confondues, ont été immatriculés l’an dernier dans le pays. Cela représente une hausse de 2,8% sur un an.

Surtout des familiales



Parmi les voitures neuves immatriculées l’an passé, les familiales de type break se taillent toujours la part du lion. Elles ont représenté 46,1% du marché, contre 26,1% pour les voitures à hayon arrière. La tendance entre ces deux types de véhicules s’est inversée au tournant des années 2011/2012 où elles pesaient pour chacun 32% des immatriculations. Les véhicules à usage multiples suivent avec 17,1% en 2019, suivis des berlines (6,4%) et des cabriolets (1,9%). Des émissions en hausse



Les émissions moyennes des voitures neuves immatriculées l’an passé ont atteint 133,8 g CO2/km, selon la SNCA. C’est une hausse de 1,3% sur un an. Ces émissions avaient reculé au fil des années pour atteindre 127,64 g CO2/km en 2016, avant de remonter les trois années suivantes.

Pour ce qui est des véhicules neufs, sur les 67 656 immatriculations, 55 008 l’ont été pour des voitures (+ 4,2%), 5 089 pour des camionnettes (+ 4,9%), ou encore 2 573 pour des deux ou trois roues et des quadricycles. Quelques 77 264 véhicules d’occasions ont aussi été immatriculés, dont 63 789 voitures. Le parc de voitures recensé au Luxembourg en 2019 atteint ainsi 462 463 unités, soit une hausse de + 2,8% par rapport à 2018.

Les motorisations «alternatives» en forte hausse

En ce qui concerne les motorisations, le pourcentage de voitures diesel poursuit sa baisse entamée en 2011. Elles ont représenté 41,9% des immatriculations en 2019, contre 76,2% huit ans plus tôt. Dans le même temps, les immatriculations de voitures roulant à l’essence ont constitué pour la première fois plus de la moitié du total (50,6%), après une évolution de + 7,9% sur un an. C’est plus du double que 10 ans auparavant. Le parc routier de voitures est désormais constitué de 55,7% d’automobiles roulant au diesel (contre 65% en 2015) et 41,7% d’essence (34,1% en 2015).

Les immatriculations de motorisations «alternatives» ont fortement progressé sur un an. 986 voitures électriques ont été immatriculées l’an passé (+ 129,3%). Avec 2 245 nouvelles immatriculations, un peu plus du double de véhicules hybrides ont été enregistrés. 913 nouvelles voitures hybrides rechargeables ont été recensées (+ 28,1%). La part de véhicules électrifiés dans l’ensemble du parc atteint 2,5% avec respectivement 2% d’hybrides et 0,5% d’électriques. Elle était de 0,7% en 2015.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)