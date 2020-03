«Vingt fois pire qu'au Luxembourg, mais on tient»

Des personnes confinées chez elles, des laissez-passer pour quitter le domicile, les rues italiennes se sont transformées en «no man's land» depuis l'annonce des autorités de mise en quarantaine de toute la population du pays, en raison de la propagation du coronavirus.

Au milieu de cette réalité encore inimaginable il y a peu, Kevin Lopes, originaire du Luxembourg, est logé à la même enseigne que les citoyens de son pays d'accueil. À Rome pour ses études, l'ancien président de la Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL) est confiné chez des amis en Toscane, près de Grosseto. «Je me suis dit que c'était une mauvaise idée de rester dans la capitale. J'ai donc sauté dans un train avant que les interdictions de déplacements soient annoncées», explique-t-il à L'essentiel.

Depuis, sa vie et celle de ses amis a changé: «Nous restons à la maison à lire, et pour ma part à travailler sur mon mémoire. J'ai arrêté de regarder la télévision toute la journée. Il n'y a plus de sport, plus de jeux télévisés, tout tourne autour du coronavirus».

«On ne meurt pas de faim»

Pas question pourtant de dramatiser la situation, ni de sombrer dans le fatalisme. «La vie continue, on ne meurt pas de faim, on tient le coup. Les restaurants font des livraisons et nous pouvons sortir pour acheter à manger, aller travailler, se faire soigner ou encore "promener le chien"». Difficile pourtant d'avoir un regard objectif sur l'ambiance qui règne en Italie «puisque nous ne sortons pas. Des personnes chantent au balcon ou illuminent la ville avec leur téléphone comme dans un concert».

Une manière de conjurer la crise, qui s'accompagne également «d'un élan de solidarité» entre les personnes. Kevin garde un œil attentif sur l'évolution de la situation au Luxembourg. «C'est vingt fois pire en Italie pour l'instant, et je ne vois pas comment le Luxembourg et les autres pays d'Europe pourraient échapper à une quarantaine du même type».

«J'ai arrêté de compter le nombre de jours de quarantaine»

Le jeune homme découvre également, comme d'autres étudiants étrangers, l'expérience de se voir bloqué à l'étranger pour une raison de force majeure: «Beaucoup se demandent comment ils vont rentrer. Personnellement, toute ma famille travaille dans le milieu hospitalier. Je me dis que je suis plus en sécurité ici pour l'instant. Mais nous sommes en contact...».

Une véritable incertitude partagée par toute la population italienne: «Ici personne ne sait combien de temps cela va durer. Personnellement j'ai arrêté de compter le nombre de jours de quarantaine», conclut-il.

(Thomas Holzer/L'essentiel)