3 nouvelles destinations au départ du Findel

Florence, en Italie, Nantes et Montpellier en France. Voici les trois nouvelles destinations qui seront desservies par Luxair, depuis le Findel, l'an prochain. La compagnie luxembourgeoise a effectivement annoncé, ce mardi, que les ventes de billets étaient désormais ouvertes.

Un départ pour Nantes sera donc possible chaque lundi et vendredi, à 11h05, dès le 30 mars 2020. Le vol Nantes-Luxembourg, également chaque lundi et vendredi, partira à 13h35 pour une arrivée au Findel à 15h15. Comptez 1h45 de vol. «Luxair sera la seule compagnie de la Grande Région desservant Nantes», est-il précisé dans un communiqué.

Montpellier sera desservie chaque mercredi et samedi à compter du 1er avril 2020. Départ à 11h05 de Luxembourg, et à 13h30 à Montpellier. Pour un vol d'environ 1h45 également. Enfin, Florence, «considérée souvent comme l'une des plus belles villes d'Italie», sera accessible dès le 30 mars, chaque lundi et vendredi. Départ à 11h25 du Findel et à 14h05 de Florence, pour un peu moins de 2h de voyage.

(nc/L'essentiel)