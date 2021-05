Plusieurs colliers volés dans la capitale

Les voleurs de colliers continuent à sévir à Luxembourg-Ville. Ainsi, la police grand-ducale rapporte ce jeudi plusieurs incidents qui se sont déroulés mercredi à différents endroits de la capitale. Le premier s'est déroulé vers 15h, près de l'arrêt de bus Pescatore, au niveau des parcs de la ville. Quatre jeunes gens ont tenté de dérober un collier. Leur victime a toutefois résisté et le vol a échoué. L'objet a malgré tout été endommagé dans l'affaire.

Un peu plus tard, vers 17h15, c'est rue des Gaulois, dans le quartier de Bonnevoie, qu'un homme s'est fait voler sa chaîne en or par une bande de cinq hommes. Deux d'entre eux ont été rattrapés par la patrouille et arrêtés. Ils séjournaient illégalement au Luxembourg et avaient de la marijuana et du haschich sur eux.

Montre en or dérobée

En début de soirée, les événements se sont à nouveau rapprochés de la Kinnekswiss. Deux malfaiteurs se sont approchés d'une personne pour lui demander si elle voulait acheter de la drogue. La transaction a tourné court quand un des individus a frappé la victime à l'estomac et a arraché la chaîne avec un pendentif qu'elle portait autour du cou.

Enfin, pendant la nuit, vers 23h15, un groupe d'agresseurs à vélo a volé, en usant de la force, une paire de chaussure, une montre-bracelet en or, une chaîne en or et un iPhone 12 à leur victime, boulevard Roosevelt. La police ne précise pas si elle pense que tous ces vols auraient pu être commis par une même bande organisée de malfaiteurs.