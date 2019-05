«On m'a demandé de sortir car le toit brûlait»

«Il était un peu plus de 16h, je travaillais dans mon bureau, lorsque Sébastien (NDLR: le propriétaire de la Brasserie Guillaume) m'a téléphoné en me demandant de sortir, car le toit brûlait», raconte Charles Munchen. Une fois dehors, il observe l'épaisse fumée noire, puis les flammes qui dévastent l'immeuble et la Brasserie Guillaume, place Guillaume II.

Charles mesure alors l'ampleur des dégâts. C'est aussi sa vie professionnelle qui défile. Et pour cause, il a créé la Brasserie Guillaume en 2000, avant de la céder à Sébastien Sarra, son associé au moment de l'ouverture. Dans l'incendie, son appartement a été plutôt épargné, mais les autres locataires ont eu moins de chance. «D'autres appartements n'ont plus de toit ou ont subi les dégâts des eaux ou du feu».

Pas de date de réouverture

Depuis hier, Charles Munchen est logé à l'Hôtel Vauban, à proximité immédiate de la Brasserie. «J'y suis jusqu'au 20 mai. Après, j'ai beaucoup d'amis qui peuvent m'héberger», assure-t-il.

Pour les cinq autres locataires, des solutions ont également été trouvées: «Tout le monde a été relogé et la Ville a avancé les frais», confie Lydie Polfer, la bourgmestre de Luxembourg, qui ne veut pas s'avancer sur une date de réouverture de la brasserie et de l'immeuble.

«D'après mes services, il faut refaire toute la toiture, l'électricité ainsi que le chauffage. Désormais, les experts des diverses assurances vont entrer en jeu. Mais, dans l'immédiat, il est extrêmement prématuré de s'avancer sur le temps nécessaire aux travaux».

