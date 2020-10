Ronaldo à Turin avec Luxembourg Air Rescue

Les images filmées en début d'après-midi par les médias portugais ne trompent pas. Cristiano Ronaldo a bel et bien quitté le Portugal en direction de l'Italie dans un avion de Luxembourg Air Rescue (LAR). Testé positif au Covid-19 à Lisbonne lors d'un rassemblement avec son équipe nationale, la superstar portugaise a rejoint Turin, ce mercredi en fin d'après-midi, où il est attendu par son club de la Juventus. Sur la plupart des images relayées sur les réseaux sociaux, on reconnaît facilement les couleurs du Luxembourg, sur l'avion ambulance du fabricant Bombardier Learjet 45XR LX-ONE.

En juillet dernier, lors d'une conférence de presse, Luxembourg Air Rescue nous avait expliqué que le transport rapide de patients était un élément-clé dans la lutte face au Covid-19. Les équipes de Luxembourg Air Rescue étaient expérimentées face au Covid-19, car elles avaient déjà eu l'occasion de faire leurs preuves lors du transport de patients victimes d'Ebola en Sierra Leone.

«On était bien préparé grâce à cette expérience», nous avait alors rappelé René Closter, CEO et président de LAR. «On était les seuls en Europe à avoir transporté ce type de patients et c'était une très bonne école. On avait l'équipement et l'esprit, ce qui a forgé notre réussite. Six avions-ambulances, en France, par exemple, ça n'existe pas du tout et c'est très rare au niveau mondial». De quoi ramener dans les meilleures conditions Cristiano Ronaldo en direction de l'Italie pour le début de sa quarantaine.

???? ÚLTIMA HORA | CRISTIANO pone rumbo a ITALIA en un jet privado tras el positivo en #COVID19. Vía ‘TVI 24’ pic.twitter.com/pilBzTCeCV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2020

????



Cristiano Ronaldo has just LANDED in Turin. ✈pic.twitter.com/sErbWbwpxf — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 14, 2020

