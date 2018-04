Le nouveau Sportlycée érigé à Gasperich?

Claude Meisch l’avait déjà plus ou moins laissé entendre début mars dans les médias, il l’a confirmé, ce mardi dans une réponse parlementaire aux députés CSV Nancy Arendt et Marc Lies. Les ministres de l’Éducation nationale, du Développement durable et des Infrastructures et des Sports ont indiqué que le gouvernement cherchait un site pour construire un nouveau Sportlycée, les bâtiments actuels à Luxembourg-Fetschenhof - inaugurés en 2013 et accueillant aujourd'hui 372 élèves - touchant déjà à la limite de leur capacité.

Le site actuellement à l’étude se situe au lieu-dit «Midfield», entre le Ban de Gasperich et la ZAC de Howald, soit entre l’A3 et la voie ferrée, non loin de là où devrait s’élever le Lycée technique du Centre.







Les experts cherchent à voir s’il y aurait assez de place pour construire un gymnase, condition évidemment nécessaire pour l’implantation du Sportlycée. Qui devra également comprendre – en plus d’infrastructures sportives – un internat pour les élèves avec un accès facile aux transports en commun ( le tram reliera le Findel à la Cloche d'Or d'ici fin 2021 ).

L’École nationale de l’éducation physique et des sports (ENEPS) resterait dans les bâtiments actuels situés route de Trèves et pourrait être rejoint par l’Institut de formation de l’éducation nationale (IFEN), actuellement à Walferdange.

(mc/L'essentiel)