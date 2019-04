«Je m’offusque des accusations contre l’UE»

L'essentiel: Quels sont les dossiers les plus importants sur lesquels vous avez travaillé?

Mady Delvaux: J’ai été amenée à travailler, dans la commission juridique, sur la robotique et l’intelligence artificielle, des dossiers qui évoluent en permanence, donc c’est passionnant. J’ai aussi beaucoup travaillé sur la règlementation bancaire de l’Union européenne, je pense qu’on a avancé pendant ces années pour rendre le système financier plus stable.

Que pensez-vous de la réforme du droit d’auteur, vous qui étiez vice-présidente de la commission en charge du dossier?

Je pense que le compromis négocié n’est pas un bon texte, car il donnera lieu à beaucoup de procès. Il sera très difficile à faire entrer en application. Les débats sur le sujet ont été très passionnés.

Votre travail a-t-il toujours été bien compris par le grand public?

Dans l’opinion publique, les sujets qui ont occupé le devant de la scène ces dernières années ont été les migrations, le Brexit et le changement climatique. Ce qui est ressenti par le grand public est parfois différent du travail effectif d’un député.

L’UE est régulièrement critiquée, pensez-vous qu’il y a un problème dans son fonctionnement?

Je m’offusque des accusations contre l’Europe! Si l’Europe ne fonctionne pas comme on voudrait, c’est parce que les élus et les gouvernements des États membres n’arrivent pas à s’entendre sur des solutions satisfaisantes. Parfois, nous mettons beaucoup de temps à trouver des compromis, mais c’est le prix de la démocratie! L’UE n’est peut-être pas parfaite, mais on n’a pas trouvé mieux.

Comment lutter contre le désamour des citoyens envers l’UE?

Dans les derniers eurobaromètres, la conscience de l’Europe augmente. Les gens voient bien que face au terrorisme, à l’agressivité des États-Unis, de Poutine ou de la Chine, ce n’est qu’ensemble que l’on peut défendre nos valeurs. Les Britanniques ont d’ailleurs promis monts et merveilles s’ils quittaient l’UE mais aujourd’hui, ils n’arrivent même pas à se mettre d’accord! Les gens se rendent compte qu’il n’y a pas d’alternative, même s’il faut améliorer le fonctionnement.

Quels changements avez-vous observés dans le fonctionnement de l’UE depuis votre premier mandat, en 1999?

Il y a eu l’élargissement (en 2004 puis 2007), qui a changé beaucoup de choses. Également le traité de Nice (en 2001), qui a donné davantage de pouvoir au Parlement européen. Je pense que nous avons du mal à vraiment construire une Union à 28. À 12 c’était déjà compliqué, mais à 28, avec des développements économiques et sociaux qui ne sont pas compatibles, c’est devenu très complexe. Pour l’instant, il faut plus d’harmonisation et de convergence, avant de faire de nouveaux élargissements.

Qu’est-ce qui vous a poussé à ne pas vous représenter?

Je suis née en 1950, j’ai fait 15 ans d’enseignement et 30 ans de vie politique, j’ai décidé qu’il fallait que j’arrête maintenant, que je prenne une pause. Je n’ai pas encore de projets concrets pour la suite, mais cela viendra!

(Propos recueilli par Joseph Gaulier/L'essentiel)