Le concours Miss Monde reporté à cause du Covid

«Pour des raisons sanitaires», le Concours Miss Monde ne pourra donc pas se clôturer cette nuit. Contactée par nos soins, Emilie Boland, Miss Luxembourg 2020, nous a indiqué, à 18h05 ce jeudi 16 décembre 2021, que depuis leur arrivée sur place à Porto Rico, «il y a un mois», «toutes les miss, participant au concours Miss Monde, étaient testées tous les trois jours par rapport au Covid». «Les tests ont ensuite été effectués tous les deux jours, et même tous les jours, ces derniers temps», poursuit la jeune femme de 25 ans. «Trop de tests sont désormais positifs, pas uniquement parmi les candidates, mais aussi parmi le staff».

«Pour l'organisation, évidemment, la santé, c'est le plus important», a souligné la Luxembourgeoise Emilie Boland. «Tout va donc s'arrêter avant que le virus n'infecte tout le monde. Le monde entier est réuni ici, à Porto Rico, pour le concours Miss Monde et on ne souhaite pas propager le virus partout. Tout le monde doit donc rentrer chez lui. Du moins, celles et ceux qui sont négatifs aux tests. Ceux qui sont positifs vont devoir encore rester dix jours à l'hôtel». Au beau milieu des Caraïbes.

«Le grand show de Miss Monde est reporté à dans 90 jours», indique encore Miss Luxembourg 2020. «Et ce sera toujours moi qui représenterai le Grand-Duché. Je vais continuer mes projets au Luxembourg et j'espère ensuite que tout se passera bien pour toutes les candidates et tout le staff, parce que franchement, on a vraiment tous respecté les mesures sanitaires. On avait tout le temps les masques, sauf pour les photos. C'est vraiment de la malchance, car tout le monde est vacciné. On a toujours formé des petits groupes pour éviter que les 90 candidates se retrouvent au même endroit au même moment. On avait quatre bus différents... C'est vraiment dommage!».

(fl/L'essentiel )