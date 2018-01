Les sapins des fêtes vont voler ce samedi soir

«Le tenant du titre du meilleur lancer de sapin a atteint les 9,2 m l’an dernier, quand moi je ne dépasse pas les 6,75 m, s’amuse Paul Galles, de Young Caritas Luxembourg. Mais c’est normal, il est champion de lever de poids».

Diaporama Abres de Noël à l'envers Chrëschtbeemchen-Wäitworf



Samedi, de 16h à 18h, au Home Saint Michel, rue du Moulin, à Mersch.

Samedi, Young Caritas et les Lëtzebuerger Guiden a Scouten de Mersch organiseront la 3e édition de leur Chrëschtbeemchen-Wäitworf, une manière pour le moins originale de disposer des vieux sapins de Noël dont veulent se débarrasser les habitants de la commune après les fêtes. «Nous passerons collecter les sapins déposés devant les maisons samedi matin, à 9h, avec un tracteur», explique Cécilia, 18 ans, jeune chef scout.

L’an passé, environ 200 lancers de sapin avaient été effectués. Le concours est organisé en quatre catégories: femmes et hommes et grands et petits enfants. À l’issue du concours, on fait un grand feu avec les sapins. Et les fonds récoltés vont à Catch a Smile ASBL et Caritas Luxembourg pour aider les réfugiés.

«C’est drôle de regarder les enfants lancer leur tout petit sapin, se souvient Cécilia. L’an dernier, il faisait très froid, mais nous avons quand même eu beaucoup de visiteurs, qui ont pu se réchauffer près des feux».

La 3e édition du concours de lancer de sapin aura lieu ce samedi, au home scout de Mersch. Le reportage de Guillaume Masson.

(Séverine Goffin/L'essentiel)