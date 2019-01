Un marché automobile vraiment à maturité

Avec un total de 52 811 immatriculations de véhicules neufs pour 2018, le marché automobile luxembourgeois a battu, de fort peu (35 voitures), un nouveau record. À la limite des 53 000, sans réussir à les atteindre, il confirme être à maturité, mais sans grande marge de croissance pour les années à venir. Et il est même un rien figé tant la marque allemande Volkswagen, moteurs truqués ou pas, y confirme d'année en année sa première place (6 496 immatriculations), devant les deux autres poids lourds allemands que sont BMW (4 955) et Mercedes (4 853).

Trois questions à Philippe Mersch, de la FEDAMO*



Comment se profile ce 55e Autofestival?



Au niveau des produits, on a énormément de nouveautés, comme chaque année. Environ une cinquantaine. Nous proposons de nouvelles technologies, de nouvelles motorisations, et de plus en plus de voitures électriques, avec des autonomies qui commencent à être intéressantes. C’est le moment de s’y intéresser, même si ce n’est pas encore pour acheter.



D’autant que le gouvernement compte subventionner les véhicules zéro émission...



On n'a pas plus d’informations, ni de confirmations sur le sujet, mais on espère que l’on aura ces primes qui vont certainement aider à vendre des véhicules plus chers que des véhicules comparables, essence ou diesels, et à prendre en considération ce type d’achat.



Les véhicules diesels ont-ils encore toute leur place?



Il est indéniable que cela n'est pas mis en avant dans tous les médias. Mais le diesel a de beaux restes, c’est la génération la plus propre qui n’ait jamais existé. Économiquement, le diesel reste intéressant. Il consomme moins et émet moins de CO2 qu’un modèle essence comparable. À partir d’un certain kilométrage par an, il est difficile de contourner le diesel.



* La Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (FEDAMO) est née de la fusion de l’ADAL et de la Fegarlux, associations organisatrices de l’Autofestival.





Pour trouver trace d'une véritable révolution, partie pour s'amplifier encore, il faut s'intéresser à la répartition entre l'essence et le diesel. Et là, en quatre ans, le Luxembourg a complètement basculé. En 2015, c'était 72% de moteurs diesels sur le marché national pour à peine 28% de moteurs essence. En 2018, le diesel est passé à 49% pour laisser l'essence à 51% prendre (enfin) le dessus. Ces deux motorisations à énergie fossile constituent quasi l'intégralité des ventes sur un marché où l'électrique demeure plus que confidentiel, avec moins de 1% des ventes.

L'autre révolution se fait dans la distribution, où des groupes étrangers, parfois cotés en Bourse, s'emparent d'enseignes longtemps sous pavillon luxembourgeois. Appartenant à la maison mère de Stuttgart, Mercedes Luxembourg est tombé dans les mains du suisse Merbag. BMW-Mini, à Luxembourg-Ville, appartient au suédois Bilia avec le concours de l'Arlonais Philippe Emond. Et prévoit de déménager dans une nouvelle concession qui sera prête pour l'Autofestival 2022. Le français Car Avenue prendra les commandes de Peugeot-Citroën-DS, fruit d'un regroupement entre Étoile Garage et Peugeot Rodenbourg, avec une nouvelle concession à Leudelange.

(Denis Berche et Mathieu Vacon/L'essentiel)