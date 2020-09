La population résidente augmente encore

Le Luxembourg reste attractif et attire du monde. Au 1er janvier dernier, la population s’établissait à 626 100 habitants, d’après le bulletin «Le Luxembourg en chiffres» du Statec, publié jeudi. Cela représente une augmentation de 2% en un an et de 22% depuis 2011, année durant laquelle le pays était peuplé de 512 400 âmes.

En plus de l’immigration, le pays a bénéficié d’un accroissement naturel, puisque le nombre de décès (4 283) a été largement supplanté par celui des naissances (6 230) en 2019. Les Luxembourgeois restent majoritaires, avec 329 600 personnes, soit 52,6% de l’effectif. Parmi les étrangers, les Portugais restent les plus nombreux, avec 95 100 ressortissants, soit 32% des étrangers et 15,2% de la population totale. Suivent les Français, les Italiens et les Belges.

La santé semble s’améliorer, puisque l’espérance de vie progresse légèrement. Elle atteignait 84 ans et demi pour les femmes et 80 ans pour les hommes sur la période 2017-2019, contre 83 ans et demi et 78 et demi pour la période 2010-2012, d’après les données du Statec. Le nombre moyen d’enfants par femme baisse en revanche régulièrement, s’établissant désormais à 1,34, les femmes ayant leur premier enfant à 31 ans en moyenne.

(jg/L'essentiel)